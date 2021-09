Tras 14 años de labor pública en Izamal, los cesan

Los despiden sin pagarles

IZAMAL.— Francisco Puc Lugo y su hijo Gregorio Puc Cen denuncian públicamente que el Ayuntamiento 2021-2024, que preside Warnel May Escobar, los despidió sin justificación y no les pagó la quincena que trabajaron.

Afirman que hasta ahora nadie de la Comuna les da la cara ante este problema.

Narran que laboraron como de costumbre la primera quincena del Ayuntamiento 2021-2024, del 1 al 15 de septiembre, pero al acudir a cobrar su sueldo, les indicaron que no están en la nómina municipal.

“¿Este es el nuevo impulso para Izamal que prometió el presidente (May Escobar)? ¿correr a los empleados y no dar la cara?”, cuestiona Puc Cen.

“Ya terminó la política (por la campaña de las elecciones del 6 de junio pasado), pero se le olvida al presidente o, simplemente, padece de alguna enfermedad por la que se le olvidó en unos días lo que prometió en campaña: trabajar y respetar a los trabajadores del Ayuntamiento”, rememora.

“Desde la administración (2007-2010) de Roberto Rodríguez Asaf laboramos en la Comuna; pasó incluso él (May Escobar) en su primer periodo (de alcalde, de 2015 a 2018) y seguimos.

“Ahora no sabemos por qué a mí y a mi papá nos dieron de baja sin justificación.

“Quiero aclarar que el que terminó su periodo de presidente es Fermín Sosa Lugo; nosotros somos empleados.

“El día que subimos a cobrar muchos entraron y no están trabajando, son aviadores, pero a nosotros nos dijeron: ‘No están en nómina’”, subraya.

“Manuel May, quien es el subdirector de Deportes, me dijo mí que no estamos en la nómina ya.

“Nosotros queremos que se nos pague lo trabajado. Mi dinero y el de mi papá es lo que sirvió para pagar la cena en el rancho del presidente.

“Queremos denunciar públicamente que el nuevo impulso que prometió para Izamal el presidente es el de la venganza”, dice Puc Cen.

Los quejosos indican que buscaron al alcalde en sus oficinas, pero él no les atendió según porque estaba ocupado, “pero simplemente no nos quiso atender”.

Los trabajadores exigen su pago de quincena y liquidación, y hacen responsable al alcalde de cualquier agresión física o verbal que reciban ya que, afirman, el alcalde y sus colaboradores cercanos son vengativos.— José Candelario Pech Ku