Tras sufrir Covid-19, agradece oraciones

Alcaldesa invita a suplir el miedo por la fe en Dios

BOKOBÁ.— La alcaldesa de este municipio, Ruby Alejandrina Sosa Pérez, agradeció a quienes oraron por su salud, luego que ella informó que tenía Covid 19.

El domingo 12 de julio, la edil publicó en Facebook que dio positivo a Covid-19, que estaba aislada, estable y con síntomas leves.

Veintiún días después, el domingo 2 de agosto, la alcaldesa publicó el siguiente mensaje en Facebook:

“Hola a todos, espero que estén pasando un lindo día. El motivo de mi mensaje es de agradecimiento, pero antes de comenzar quiero agradecer primero a Dios que estuvo conmigo durante la enfermedad, no olviden que lo más poderoso que hay es la oración y la fe, que estuvieron en mí presentes en cada momento, ¡Gracias Dios mío!

“En este proceso todo se detuvo, y me ha hecho entender que lo esencial es nuestra familia, la de un médico, la de los enfermeros y todo el personal de salud que está arriesgando su propia vida para acompañarnos en el proceso de nuestra recuperación. Quiero agradecer en lo personal a la doctora Floricely que estuvo al pendiente de mí y me brindó todas sus atenciones.

“Me llegaron muchos mensajes de amigos, parientes, familiares y conocidos que pidieron por mi salud a través de la oración, estoy plenamente agradecida por sus mensajes, llamadas de aliento que me hicieron llegar , todo esto me dio fortaleza para seguir luchando y no decaer, en todo este tiempo que permanecí aislada de todo corazón ¡Gracias!

“Estamos pasando una etapa muy complicada en el mundo, muchas familias enfermas y lamentablemente muchos que se nos adelantaron; pero no perdamos la fe y confiemos en Dios.

“Los milagros ocurren cuando tus lágrimas las sustituyes por oración y el miedo por fe, no es suerte es una bendición de Dios seguir con todos ustedes y darles las gracias de todo corazón.

“A todos los que estamos expuestos, y a los que están luchando contra el Covid-19, confíen en Dios y pongan toda su fe en Él”, escribió.