Tras una protesta, la Fiscalía admite posible feminicidio

Edith May Che, vecina de Umán, protestó ayer martes en la Fiscalía General del Estado en Mérida para pedirle que investigue la muerte de su hermana María como feminicidio, detenga al principal sospechoso del crimen y les entregue unos vídeos y el expediente del caso.

Junto con otra joven, Edith desplegó una lona con la foto de su hermana, hallada en el parque de Paseos de Opichén en Mérida el 16 de abril, y las frases “#Justicia para María”, “La confianza acabó con mi vida” y “Que nunca se olvide mi nombre”.

Edith May pidió que la Fiscalía detenga al responsable del feminicidio de su hermana, José Can, porque, sostuvo, ella no se suicidó, ya que apareció embolsada.

También solicitó que se agilice la integración del expediente porque, dijo, la Fiscalía “no hizo muchas cosas” y “nos dio muchas vueltas” a los familiares.

Asimismo, pidió a la Fiscalía que entregue al abogado de la familia los vídeos del parque de Paseos de Opichén y la carpeta de la investigación por la muerte de María, ya que, se quejó, ahí les dicen que “no los tienen” y les ponen trabas.

Por último dijo que la familia analiza denunciar a la Fiscalía por las omisiones en que incurre en el caso.

Tras el plantón, la Fiscalía boletinó ayer que aplica el protocolo de feminicidio en el caso de la mujer hallada muerta en un parque el 16 de abril y que “mantiene informada a la familia de la persona fallecida, de manera detallada” del “puntual seguimiento la indagatoria en torno al caso”.

Agregó que ha recibido a la familia y al abogado de ésta y que les mantiene informados sobre la integración de la carpeta de investigación 50/2021, en la que ya se registraron diligencias, entrevistas y estudios genéticos, científicos y forenses, entre otras acciones que permitan la recopilación de indicios de los hechos.

Afirmó que un equipo multidisciplinario de especialistas forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) hizo diligencias relacionadas con los hechos y la Fiscalía estatal espera los resultados de esos estudios.

Abundó que “en atención a la solicitud de colaboración de la FGE y a fin de continuar con la recopilación de indicios sobre el tema, arribaron en días pasados a nuestra entidad peritos federales especializados en disciplinas como medicina forense, antropología física, química forense, fotografía forense, genética forense, odontología forense, lofoscopía, vídeo y criminalística, con la finalidad de analizar y realizar pruebas que contribuirán con las ya efectuadas, apegados al protocolo de feminicidio, a fin de llegar al fondo de lo sucedido”.