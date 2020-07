Tras vídeo viral, alcalde de Motul planea contratar a médicos extranjeros

MOTUL.- Después de que a través de un video pidió auxilio al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, ante la pandemia por Covid-19, "redireccione" su política y construya hospitales porque "la gente se está muriendo en las calles y sus casas porque ya no hay lugar en los hospitales", el alcalde de este municipio, Roger Aguilar Arroyo, reveló que no tuvo respuesta ya que nadie del Gobierno federal lo buscó o dijo algo.

Refirió que ante la falta de respuesta, él mismo se está movilizando para buscar médicos del extranjero que quieran venir a Yucatán a ayudar.

"Se trata de buscar ayuda de otros países, médicos extranjeros que estén dispuestos ayudarnos", dijo.

"Nos está llevando la chingada"

Como se informó hace dos semanas, el edil lanzó un video pidiendo públicamente al presidente López Obrador su ayuda y lo exhortó a que construya un hospital para atender a pacientes con coronavirus, porque de lo contrario "nos llevará la chingada".

A poco más de una semana, expresó que ninguna autoridad del Gobierno Federal contestó la solicitud para construir un hospital en su localidad y que sólo un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se puso en contacto sin llegar a un acuerdo.

Informó que el Ayuntamiento de Motul "no se quedará con los brazos cruzados" y contratará a médicos para que atiendan gratuitamente a los habitantes.

Adaptará el Centro de Convenciones de Motul

Expuso que seguiría el ejemplo del gobierno del estado y adaptará el Centro de Convenciones de Motul para que alberguen a los médicos que planea contratar para atender a los pacientes del coronavirus. El inmueble, perteneciente a su familia, sería convertido en consultorios clínicos, dispuestos a recibir a mujeres embarazadas, personas con enfermedades del corazón, entre otros síntomas.

Agregó que aunque Centro de Convenciones es de su familia, este espacio no representará ningún gasto adicional para la comuna motuleña y refirió que a cada médico se le pagaría lo que marquen los tabuladores, trabajarían por turnos y los consultorios estarían abiertos 24 horas.

Apuntó que hasta el momento ningún doctor se ha comunicado con el Ayuntamiento y la nula convocatoria es porque a nivel nacional "hacen falta profesionales de la salud".

"Eso no me limitará, la gente se está muriendo, y no descarto ponerme en contacto con la Embajada de México y comenzar los trámites para solicitar médicos a otros países", puntualizó.

Comentó que los profesionistas médicos se alojarían en hoteles y tendrían todas las comodidades necesarias.

Por otro lado, el alcalde motuleño explicó que en ese municipio solo hay un hospital del IMSS, el cual, al encontrarse saturado, no ofrece atención médica por otras enfermedades. Dijo que los únicos consultorios disponibles son los ubicados al interior de las farmacias y tienen condiciones limitadas. Añadió que en las últimos semanas han muerto en promedio siete personas al día, algunas por infartos, por coronavirus, entre otras enfermedades. Indicó que "ya no hay espacio" en el panteón.