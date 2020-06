El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que en el Manifiesto de Impacto Ambiental del Tren Maya, presentado la semana anterior, se justifica en un párrafo el concepto “etnocidio”, pero indicó que se trata de un error de redacción.

La palabra etnocidio significa la “destrucción de un grupo étnico o su cultura”, o "genocidio étnico" según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE)

También el documento, elaborado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, describe el concepto con la siguiente cita, la cual se puede encontrar en la página 404:

“Stavenhagen define el etnocidio como ‘el proceso mediante el cual un pueblo culturalmente distinto (por lo común llamado etnia o grupo étnico), pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de sus recursos, el uso de su lengua y sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Cuando los gobiernos aplican estas políticas, entonces se vuelven culpables de etnocidio’”.

Tal como está redactado el párrafo en cuestión, se interpreta que el Tren Maya causará esa situación y la justifica al señalar que “el etnocidio puede tener un giro positivo, el etnodesarrollo”.

El muy desafortunado párrafo comenzó a divulgarse en foros de discusión serios y en redes sociales, generando polémica porque comunidades indígenas de Chiapas, Campeche y Yucatán han manifestado su oposición al proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el Fonatur aclaró en sus cuentas en redes sociales ( @FonaturMx y @TrenMayaMX) que “la desafortunada oración” es resultado de un error de redacción, y que lo correcto era señalar que el etnocidio “tiene un opuesto positivo, el etnodesarrollo”.

Según la cuenta oficial del Tren Maya, el proyecto ferroviario “promoverá el ETNODESARROLLO de los pueblos indígenas, como consta en los párrafos siguientes”.

Curiosamente, el documento no puede ser modificado porque en su primera página, el “saludo” de presentación, con letras bastante grandes, es el siguiente:

Los portavoces del Tren Maya reconocen esa situación:

Si bien este error no se puede enmendar de la MIA, aprovechamos el espacio para aclarar los objetivos del tren y refrendar nuestro compromiso para llevar bienestar al pueblo del sureste de México. Puedes conocer más en https://t.co/0OkpruYCyF

Otra pifia en ese estudio ambiental sobre el Tren Maya es que en las acciones de mitigación se menciona a Mérida como estado, no como municipio, en el subíndice de la página 1,618.

Pareciera un gazapo menor, pero considerando que el gobierno federal lleva trabajando en el proyecto Tren Maya más de año y medio el yerro generó reacciones.

Lamento que un proyecto en una zona tan sensible tenga tan poco cuidado en la redacción y supervisión de documentos medulares como la MIA

Esos que hacen malabares para “justificar” el Tren Maya citando a Rodolfo Stavenhagen, que no se les olvide -si alguna vez lo supieron- que él y Pablo González Casanova acuñaron el concepto de colonialismo interno, categoría que explica lo que el Tren va a hacer a pueblos mayas pic.twitter.com/vcTYJZVghd

El error no está en la redacción, sino EN EL PROYECTO. De la boca de las personas afectadas por este proyecto sale: no nos interesa el tipo de "desarrollo" que ofrecen. No quieren su "bienestar" turístico, ¿por qué creen que aspiran a lo que ustedes ofrecen? Esto es invasión.