Tres caballos gravemente corneados en torneo de lazo en Panabá

TIZIMÍN.- Tres caballos resultaron gravemente corneados durante un torneo de lazo realizado en Panabá el pasado fin de semana.

De acuerdo con la violencia que se aprecia en dos vídeos que circulan en redes sociales, los animales habrían muerto por la gravedad de las heridas.

Te puede interesar: PETA contra los torneos de lazo en Yucatán

El “duelo de ganaderías” se realizó en el lienzo charro de Panabá. En el cartel se anunció a los toros “Benny”, “Rey de corazones”, “Catrin” y “Tecate”, con premios a los jinetes desde $150 por lazo hasta $1,000 al primer lugar.

En las grabaciones que circulan a través de WhatsApp, se observa el ataque a dos equinos. Sin embargo, asistentes dicen que fueron tres los animales heridos. En los vídeos se observa a más de 10 jinetes en el ruedo. A continuación, dos fragmentos de las graabaciones.

Al menos dos caballos resultaron gravemente corneados en #Panabá durante un torneo de lazo realizado el pasado fin de semana. pic.twitter.com/icnrmx4shJ — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) June 18, 2019

El alcalde, “no sabía”

Al respecto, el alcalde Jorge Jiménez Iuit dijo que no estaba enterado del evento. “Es verdad que me solicitan el permiso pero no me dijeron que era para eso”.



Se le preguntó si conoce a los organizadores: “Es un grupo de chavos, son cabalgantes que promueven este tipo de actividades”, dijo.

Te puede interesar: Toro mata a un caballo durante torneo de lazo en Temozón



Sobre las versiones que indican que él también estaría entre los organizadores dijo: “Yo no para nada, yo amo a los caballos, no lo permitiría, es un maltrato a los animales y estoy en contra de eso”, expresó.

WENDY UCAN CHAN