Tres comisarios en la mira

Se les investigará por quejas en hora laboral y cobros

PROGRESO.— Los comisarios municipales de Chelem, Chicxulub y Chuburná, Bianey Bibiana Chim Pat, Carlos Macedonio Zapata León y Gaudencio Damián Cab Ek, respectivamente, serán investigados y sancionados si se determina que cometieron alguna falta, anunció Alfredo Salazar Rojo, secretario de la Comuna, en rueda de prensa realizada ayer viernes a las 13 horas en la sala Juárez del Palacio Municipal.

Indicó que se les investigará porque en horario de trabajo estuvieron en el local de Morena en Mérida e infringen el Reglamento de Comisarías al hacer cobros que le corresponden a la Tesorería Municipal, como a los vendedores ambulantes.

Las sanciones pueden ser amonestación pública o privada, destitución e inhabilitados para que ocupen cargos públicos, precisó.

El Palacio de Gobierno

El lunes 21, el presidente del partido Morena en Yucatán, Mario Mex Albornoz, informó que ese día los comisarios de Chicxulub, Chelem, Chuburná, Paraíso (de los seis que hay en Progreso) y cinco de Chemax fueron a Palacio de Gobierno, pidieron audiencia con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, y, como él no estaba, entregaron a la Subsecretaría de Gobierno un escrito en el que solicitan servicios y condiciones adecuadas para hacer su labor.

Anteayer jueves, en conferencia de prensa en el local de Morena en Mérida, Bianey Chim, Zapata León y Cab Ek dijeron que la Comuna mantiene en el abandono y sin servicios a Chelem, Chicxulub y Chuburná.

Zapata León aseguró que el alcalde, Julián Zacarías Curi, del PAN, “me amenazó con destituirme si yo no hacía lo que él me dijera, porque supuestamente existen chismes y palabrerías (del comisario contra el edil) que no me pudo comprobar”.

En respuesta, los 11 ediles del Cabildo —siete de ellos del PAN— y algunos directores municipales asistieron a una rueda de prensa, en la que hablaron Salazar Rojo y el alcalde.

Salazar Rojo leyó extenso documento que recordó que los comisarios municipales son auxiliares del Ayuntamiento y su desempeño tiene que estar apegado al Reglamento de Comisarías.

Niega amenazas

Negó de manera categórica que hayan amenazado al comisario de Chicxulub.

Declaró que los comisarios pretenden que se les entreguen cajas chicas para el manejo de recursos, lo que no se hará, pues todo lo que se recaude en las comisarías será ingresado a la Tesorería Municipal y se devolverá con obras a las comunidades.

Afirmó que el Cabildo 2018-2021 se caracteriza por privilegiar el estricto cumplimiento a la ley.

Señaló que el artículo 17 del Reglamento de Comisarías de Progreso prohíbe a los comisarios y subcomisarios “imponer contribuciones, favorecer a persona o partido político alguno, realizar recaudación fiscal de cualquier tipo de derecho, permiso o impuesto, así como realizar convenios en nombre de la autoridad municipal con otras instancias, personas físicas, morales y entidades gubernamentales”.

Afirmó que los tres comisarios pretenden engañar a la población al atribuirse facultades que conforme a las leyes y reglamentos no tienen, con pretensiones de que les sean asignados de manera personal “cajas chicas”, contribuciones fiscales y vales de gasolina.

Zacarías Curi, alcalde desde el 1 de septiembre de 2018, a su vez, dijo que no están para agitar sino para trabajar y que desde “el primer día” trabajan con el residente Andrés Manuel López Obrador y con el gobernador (quienes tomaron posesión el 1 de diciembre y el 1 de octubre, respectivamente).

Señaló que los recursos federales aún no llegan y por eso la situación está paralizada en todo el Estado.

“No estamos en campaña política, sino en la época de construir a Progreso.

“Hay buenos planes para las comisarías, se les atenderá a todas.

Bacheo y consultas

“Estamos en espera de la llegada material para iniciar el programa Cero Baches.

“Ya se cuenta con un módulo móvil para atención médica de todas las comisarías; se llevará médico y medicamentos y, además, se cuenta con una ambulancia de traslado asignada también a las comisarías”, detalló.

“Hay antecedentes de que con las viejas prácticas en las comisarías los únicos que salen perdiendo son los ciudadanos, a quienes les pedimos su comprensión y colaboración”, dijo (en alusión a José Gerardo Lira Canché, destituido en Chelem por malos manejos en 2016 y a Patricia Medina Flores, cesada en Chicxulub en 2013 por quejase de que no les daban servicios a pesar de que la Comuna cobró $56,700 y $107,000 por las ferias de Semana Santa y de verano”.— Gabino Tzec Valle