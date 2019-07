Tres lesionados en dos choques

Motos derrapan y un mototaxista ocasiona colisión

MOTUL.— La falta de precaución y no guardar su distancia, provocó que un mototaxista colisionara contra una camioneta que frenó intempestivamente y con otra que estaba estacionada, con saldo de daños materiales y un lesionado.

Alrededor de las 3:30 de la tarde, el mototaxista Luis Roberto May May, se disponía a ir almorzar con su esposa e hijo luego de su jornada de trabajo, pero cuando circulaba de Sur a Norte sobre la calle 26 entre 27 y 25, no guardó su distancia y colisionó contra una camioneta que frenó intempestivamente para dar paso a un vehículo que salió de un estacionamiento, y al maniobrar para esquivarlo chocó contra otro auto que estaba estacionado.

May May, del grupo Trimasdmy, colisionó por alcance contra la camioneta blanca Nissan estaquita, con placas YR-2205-A, conducido por Sergio Medina Koh, quien se dio a la fuga.

Sin embargo la Policía Municipal lo localizó y trasladó al lugar de los hechos, donde se le informó que el mototaxista fue el responsable al no guardar su distancia.

El mototaxi que terminó con el panorámico desprendido, colisionó también contra la camioneta verde LUV Nissan, con placas YU-1054-A, propiedad de Miguel Uicab, quien consumía bebidas alcohólicas en una cantina y salió a decir que no reclamaría nada, por lo que firmó una hoja de deslinde.

El mototaxista viajaba con su hijo de dos años de edad, y su esposa María Guadalupe Koh Castro, quien sufrió un golpe en una pierna y se quejaba de dolor, por lo que los paramédicos de la Policía Municipal la trasladaron al IMSS para su atención.

Derrapan motociclistas

Un choque por alcance entre dos motocicletas en la carretera Baca-Motul, dejó dos lesionadas, una de gravedad. En la carretera Baca-Motul, a la altura del kilómetro 30, una mujer, que no fue identificada, circulaba de Poniente a Oriente en una motocicleta Italika negra 110 c.c., cuando fue impactada pro alcance por otra moto provocando que ambas derraparan. El motociclista Manuel Jesús Chim Tec sufrió posible traumatismo craneoencefálico. Paramédicos de la SSP le brindaron atención médica y lo trasladaron al IMSS.— MAURICIO CAN TEC