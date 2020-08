Tres municipios honran a la Virgen de la Asunción

Pese a la contingencia, fieles de Maní, Bokobá y Tinum dieron muestras de fe y devoción en las actividades que se realizaron en honor de la Virgen de la Asunción.

En Maní, la fiesta religiosa culminó anteayer.

A las 7:45 de la mañana se cantaron las tradicionales mañanitas, a las 8 horas fue el rezo del Santo Rosario y una hora después el párroco Raymundo Pérez Bojórquez ofició una misa.

Después se realizó la procesión, en la que los católicos vistieron de color blanco y colocaron incienso en espera del paso de la imagen.

En algunas calles se colocaron altares, pasacalles multicolores, reventaron voladores que estallaron en el aire, hubo grupos de banda de música y charangas.

La misa de la subida se realizó a las 7 de la noche, a cargo del párroco Pérez Bojórquez y el sacerdote Ángel Suárez Hernández, quien es originario del municipio de Mama.

Luego los custodios bajaron a la Virgen de la Asunción del altar principal de la parroquia de San Antonio de Padua para llevarla a su nicho original, en el costado derecho del convento.

Fue una fiesta religiosa muy especial para los fieles, ya que participaron desde las puertas de sus casas.

En Bokobá, la Virgen lució un vestido blanco con rosas bordadas, manto verde y mantilla blanca.

El sábado el coro “Nuestra Señora de la Asunción” interpretó las tradicionales Mañanitas, luego se rezó el Santo Rosario y se transmitió una misa, en la que participaron las autoridades municipales.

La ceremonia fue amenizada por el mariachi Emperador de Cacalchén.

“En Bokobá la dicha y alegría son motivo de orgullo; la Santísima Virgen fue proclamada Reina y Señora, somos sus hijos e hijas. Debemos saludar y visitar a enfermos, hay que ser humildes, obedientes, aunque pasemos penurias y otras cosas por la cuarentena, hay que aceptarnos con humildad”, dijo el párroco César Amílcar Carrillo Gómez.

Anteayer se efectuó una procesión alrededor de la iglesia, bajo todas las medidas de higiene y prevención como el uso del cubrebocas.

La charanga “La Asunción”, de Bokobá, ingresó a la iglesia para dedicarle varios temas a la Patrona, como promesa por un año más de bendiciones.

En Tinum, el párroco Félix Olavo Tec ofició una misa en el templo donde había una réplica de la imagen de la Virgen de la Asunción. Sin embargo, la efigie oficial fue bajada para presidir los festejos, con una corona original del siglo XIX.

En la misa solo estuvieron los presidentes de gremios y el sacerdote, quien pidió que las familias se unan en sus hogares para rezar el Santo Rosario ante la difícil situación por la pandemia.

También exhortó a rezar a la patrona por la protección de sus hogares y ser buen ejemplo de la Virgen María, así como ayudar a los más necesitados.

Los gremios que participaron fueron Jóvenes, cuyo representante es Jesús Eduardo Pech Cimé; Señoras y Señoritas, de Lízbeth Nahuat, y dos gremios de Agricultores, de Wilson Casanova y la familia Dzib Ciau, respectivamente.

Los fieles que esperaban el paso de la imagen por las calles en la procesión adornaron las puertas de sus casas para venerar a la Virgen, pero el recorrido se suspendió por la lluvia que se dejó caer.— Candelario Pech Ku

