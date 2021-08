Tristeza en la fiesta de la Virgen de Tetiz

No hay charanga, comida y algunos socios fallecieron

TETIZ.— El párroco de Kinchil, Martín Méndez Bojórquez, bendijo ayer martes al gremio de Agricultores, de la familia May Poot, y celebró la misa de entrada de la agrupación, como parte de la fiesta de Nuestra Señora de Tetiz en la iglesia de San Bernardino de Siena.

En entrevista, Alsemo May precisó que el gremio se fundó hace 96 años y que él lleva unos 30 años como encargado del mismo.

Con mucho sentimiento, dijo que el gremio tiene unos 100 socios y todo el año juntan dinero para celebrar este día especial para ellos.

“Pero, lamentablemente con la pandemia (del Covid-19) todo se ha hecho diferente, ya que no todos pueden participar, ya no hay charanga, ni aquellas comidas donde todos eran bienvenidos y, lamentablemente, algunos ya no están en este mundo.

“Eso es muy triste, pero hay que seguirle, y que no pase inadvertida la fiesta de mi santísima madrecita”, expresó el entrevistado.

Ocho decenios de fe

El gremio que salió ayer fue el de Apicultores, que se fundó en agosto de 1941, así que tiene 80 años de promesa a la Virgen de Tetiz.

En entrevista, Jesús Puc Novelo dijo que desde hace 30 años está a cargo del gremio y éste ha pasado de generación en generación.

“Espero que el próximo año, la fiesta en honor de la Virgencita sea como antes, donde todos podamos participar y compartir con la gente que le tiene mucha devoción a la Virgencita.

“Antes de la pandemia nos visitaban gremios de otros poblados, así como jaraneros, pero ahora lo principal es la salud y agradecer a la Virgen por estar un año más aquí honrándola”, destacó.— María Inés Castilla Quintal DiariodeYucatan

De un vistazo

Festividad religiosa

La fiesta patronal de la Virgen de Tetiz se realiza del 1 al 16 de agosto. Todos los días hay misas a las 11 de la mañana (de entrada del gremio) y 7 de la noche, así como un rosario, a las 8 p.m. Este año, los gremios ya no se acompañan de charangas, sino de unos cuantos voladores, música con bocina y unos pocos socios de la agrupación.

Fiesta popular

Debido a la pandemia, por segundo año seguido no se hace la fiesta popular: vaquería, corridas de toros y bailes.