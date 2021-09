''Tunden'' al Ayuntamiento de Motul, tras dos exhortaciones

Le piden que mejor deje trabajar a las empresas y que repare los baches

Usuarios de Facebook “tunden” al Ayuntamiento de Motul, que anunció que comenzó a hacer unas notificaciones a empresas del centro de la ciudad.

En respuesta a los llamados del Ayuntamiento de Motul para que los negocios del centro de la ciudad retiren las lonas y carteles de sus fachadas y tengan “sus banquetas en buen estado”, usuarios de Facebook le preguntaron cuándo va a retirar una lona de la campaña electoral del alcalde Roger Aguilar Arroyo que permanece en una calle principal de esta cabecera y le recordaron que las aceras son parte de la vía pública y que, como tal, le corresponde a la propia Comuna repararlas.



El Ayuntamiento publicó anteayer lunes en Facebook que “en días pasados personal de la Dirección de Gobierno visitó varios establecimientos del primer cuadro de la ciudad para notificarles la necesidad de que fueran retiradas las lonas y carteles en sus negocios, e invitándoles a acercarse a la Dirección de Obras Públicas para apegarse a la reglamentación de las fachadas de sus establecimientos.

“De igual forma, ya se ha comunicado a los gerentes de varias empresas del centro de la ciudad para concientizarlos sobre la importancia de tener sus banquetas en buen estado”, dijo.

La publicación generó comentarios de vecinos de la ciudad que, en su mayoría, “tunden” al Ayuntamiento de Motul.

Por ejemplo, Dani Pinzón escribió: “La imagen urbana le corresponde al Ayuntamiento, cobran derecho de (uso de) piso, y los impuestos”. El comentario cosechó, hasta ayer martes, 17 “me gusta” y dos “me encanta”.

En respuesta al anterior comentario, Leticia Margarita Villacis Chan anotó: “Dani Pinzón totalmente de acuerdo” y el usuario “Van Flyheight” coincidió: “Muy cierto”.

A su vez, Arianna Campos recordó: “Le pertenece (por le compete) al Ayuntamiento darles el debido mantenimiento (a las aceras), que no anden buscando padrinos. Para eso cobran licencias, permisos, uso de suelo, etc. y se cobra anualmente. ¿Dónde queda todo ese dinero? si no se ocupa para el mejoramiento de nuestro primer cuadro de la ciudad. Alcalde deje a los locatarios trabajar, que demasiado golpeados con la pandemia (del Covid-19) estamos. ¡Échele ganas, recuerde todas sus promesas de campaña!”.

Asimismo, Jorge Domínguez opinó que “Motul Unido (un nido de víboras), solo perjudicando al prójimo; les quedan tres años de lloriqueo, las banquetas son el objetivo de la administración para endeudar al municipio”.

Por su lado, Alex Pacheco escribió: “¡Qué cosas! Mejor que vea como están las calles que siguen con muchos baches. No pequeñeces de las lonas…, ¡que tapen los baches, eso sí es positivo!”.

A las críticas se sumó Eloísa Puc Tzab, quien coincidió en que “las banquetas al presidente municipal le corresponde reparar(las)”.

Pool Ale fue quien publicó una foto de la lona electoral del propio alcalde con el comentario: “¿Y cuándo se van (a) retirar estas? también es calle principal”. Ella cosechó, hasta ayer, 29 “me gusta”.





Otro que reaccionó fue Edrei Alonzo, quien opinó: “(Los del Ayuntamiento) Deben dar el ejemplo reparando todas las calles y después exigen a la ciudadanía”.

Respaldo al Ayuntamiento de Motul

En contraste, Armando Lara comentó: “En lugar de criticar debemos ser positivos ante la buenas intenciones y olvidarnos de partidos, pues en Motul hay alternancia (del PRI y el PAN) y no vemos avances significativos. Mejor pongamos nuestro granito de arena como buenos motuleños”.

En un segundo comentario, Armando Lara escribió: “Jancarlo Martín, qué bueno que haya interés por mejorar la imagen de nuestra ciudad. Urge la reparación o reconstrucción de las aceras y hacerlas uniformes para que la gente no camine en el arrollo. También que dichas aceras no sean obstruidas con vehículos y mercancía de los establecimientos. En Motul necesitamos la cooperación de la gente”.

