Turistas, a sus anchas en calles vacías de Valladolid

Aprovechan la tranquilidad para pasear Valladolid

VALLADOLID.— El 1 de enero fue un día contrastante para el centro histórico, los vallisoletanos no salieron de sus casas después de una noche de fiesta, en donde al parecer perduró la tranquilidad; la zona comercial de la ciudad, en las primeras horas del día, permanecía semidesierta y con distintos negocios cerrados. Mientras tanto en la mañana del primer día de 2021, decenas de turistas buscaban algún lugar donde desayunar, y de paso, aprovechar la tranquilidad para recorrer el centro histórico de la ciudad.

El 2021 para el centro de la ciudad inició con la visita de decenas de turistas, los cuales en su mayoría habían pasado la celebración de Año Nuevo en Quintana roo. Sin embargo, la ubicación de Valladolid, la convierte en un punto turístico obligatorio para los visitantes que estén interesados en visitar sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Ek-Balam.

No obstante, algunos de los turistas pernoctaron en la ciudad durante las últimas horas del año 2020, alojándose en distintos servicios de hospedaje, entre hoteles y plataformas digitales. Pese a que varios hoteles de la ciudad ofrecieron cenas para celebrar el fin de año, los servicios más solicitados fueron las plataformas de Airbnb, debido a que las familias de visitantes podían guisar sus platillos en la cocina que les incluía su hospedaje.

La familia Otero Betancourt, proveniente del estado de Morelos, comentó que llevan 8 días recorriendo el estado de Yucatán, y entre las cosas que les ha encantado de la entidad es la calidez de su gente. Los visitantes mencionaron que la noche de Año Nuevo la pasaron en Valladolid, pero que llegaron el 31 a las 8 p.m., lo que dificultó conseguir algunos ingredientes para realizar su cena.

Los visitantes se hospedaron en un Airbnb, en donde aprovecharon las instalaciones para poder preparar una pequeña cena. La familia morelense tenía planeado ayer al mediodía partir rumbo a la isla de Holbox, “y de ahí hasta donde el viento les depare”.

En el caso de los turistas que visitaron la ciudad de manera fugaz, se encontraba la familia Ramírez Trejo, del Estado de México, quienes mencionaron que la noche de Año Nuevo la pasaron en la ciudad de Cancún, pero su tour tenía contemplado el día de ayer visitar Valladolid para después almorzar en Chichén Itzá.

La mayoría de los turistas, eran nacionales que se encontraban recorriendo la península de Yucatán. No obstante, se pudo observar durante el recorrido que también existe la presencia de turismo extranjero, especialmente de Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, locatarios del Bazar Municipal comentaron que las ventas han sido buenas durante esta temporada, sin embargo, la falta de espacios hace que en ocasiones las personas se amontonen en el interior del centro comercial.

“Nuestro problema es que las autoridades solo nos autorizaron colocar dos mesas, cuando antes podíamos ocupar 5. La idea de que sean menos mesas es para evitar las aglomeraciones, pero hay veces que la demanda del servicio nos impide no evitar los amontonamientos”. Expresó uno de los dueños de un restaurante de comida regional que está dentro del Bazar.

Los locatarios exhortaron a que se considere las fechas en las que estamos, y que es necesario que las mesas sean más para evitar que haya poco espacio entre los comensales.

“Nosotros ahora no podemos negar el servicio; uno, porque casi no ha habido ventas y pues las de este año no son equiparables con las ganancias de los años anteriores; y dos, porque somos los únicos sitios en donde el turista puede recibir el servicio de alimentos en estos días donde la mayoría de los restaurantes y loncherías están cerrados. Sería una vergüenza para nosotros negarles los alimentos, por eso la urgencia de que se permitan más mesas”, finalizó.— Marco Isaí Aguilar Álvarez