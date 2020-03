Turistas invaden Izamal y Motul

Las ciudades de Izamal y Motul recibieron ayer lunes a muchos visitantes que aprovecharon el asueto por el natalicio de Benito Juárez para viajar, a pesar de la cuarentena por el Covid-19.

En Izamal, turistas nacionales y extranjeros inundaron el Centro.

La afluencia de visitantes rebasó por mucho a la del domingo, pues los pasillos del mercado municipal lucieron abarrotados de turistas, y los puestos de alimentos, llenos de comensales.

Los turistas nacionales y extranjeros arribaron en autobuses, vagonetas y autos particulares. Se vio familias recorriendo Izamal.

“Es un buen lunes, pareciera más domingo que lunes, hay más gente este día que ayer, ¡qué bueno! Luego de hoy no sabemos qué va a pasar con eso del coronavirus, si va a venir o no el turismo; mientras estamos trabajando normal”, dijo un empleado de un puesto de comida en el mercado.

Un vendedor del tianguis artesanal de la plaza principal coincidió en que “es bueno que venga el turismo, no sabemos si vienen más estos días, con eso de que ya se dijo que (durante un mes) no habrá cruceros en Progreso, no sabemos qué va a pasar; mientras, a seguir con la rutina”.

Un empleado de un hotel indicó que “oficialmente, no sabemos qué va a pasar con la llegada de turistas a Izamal; aunque como pinta el asunto, lo más seguro es que se disminuya drásticamente la venta de todo.

“A todos va a afectar, los comercios grandes, los que venden comida en el mercado, porque los que vivimos del turismo también tenemos familias, así que podría decirse (que es) un tanto grave lo que viene, al menos por un mes”, destacó.

El convento San Antonio de Padua cerró sus puertas, así que los turistas no pudieron entrar ni al atrio, ni a la iglesia ni al camarín de la Virgen.

En Motul, el Centro se vio lleno de visitantes ayer en la mañana, sobre todo de gente que llegó a desayunar los huevos motuleños y ver los atractivos de la ciudad.

Luego de las 2 de la tarde, en las calles se observó menos personas, que son las que salen del trabajo para ir a almorzar.— José Candelario Pech Ku/ Mauricio Can Tec

