Uayma: Más acusaciones de desvíos contra Yamili Cupul

Detectan cheques emitidos en plena campaña electoral

La ex alcaldesa de Uayma habría dispuesto de recursos destinados a obra pública

UAYMA.— La administración que concluyó, que estuvo encabezada por la priista Yamili Cupul Vázquez, continúa acumulando anomalías: vecinos que solicitaron información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública revelaron que la ex primera edil habría dispuesto de recursos que estaban destinados para obra pública.

En esta ocasión, un día después que se dio a conocer presunta evasión fiscal al no haberse depositado al Sistema de Administración Tributaria recursos del Impuesto Sobre la Renta que se descontó a empleados municipal, que ascienden a $2.855,812.82, se informa que también habría dispuesto de $498,500, del Ramo 33, lo cual es ilegal, debido a que esos recursos estaban etiquetados para obra pública.

De acuerdo con la denuncia, se detectó la expedición de cuando menos seis cheques, con distintas cantidades y distintas fechas en el mes de abril pasado, en plena campaña electoral.

El 1 de abril se emitió el cheque 00102 por la cantidad de $120,000, luego el 13 del mismo mes se expidió el 00109 por $85,000, seguido por otro con número 00110 con fecha del 30 del mismo mes por la cantidad de $110,000.

También se expidió el cheque número 00111 el 21 del mismo mes por la cantidad de $15,000, luego le siguió el documento número 0012 por la cantidad de $25,000 el 28 de abril pasado y finalmente se emitió el cheque número 00113 el pasado 30 de abril por la cantidad de $143,500, siendo un total de $498,500.

Documentan más desvíos

Uso desconocido a fondo del Ramo 33 en Uayma

UAYMA.— Las denuncias de presunto desvío de recursos en este municipio continúan: ahora se informó que a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, se detectó que la ex alcaldesa Yamili Cupul Vázquez elaboró seis cheques en distintas fechas del mes de abril pasado por un monto global de $498,500, del Ramo 33, lo cual es ilegal, debido a que esos recursos estaban etiquetados para obra pública.

Ayer publicamos que la administración de al ex alcaldesa priista Yamili Cupul Vázquez acumula cuestionamientos y está en el ojo del huracán: se le atribuye un adeudo de casi $3 millones al Sistema de Administración Tributaria (SAT), de los Impuestos Sobre la Renta (ISR) que descontó a los casi 100 empleados de la Comuna y que no pagó a la dependencia federal incurriendo de esa manera en el robo a los empleados y en evasión fiscal.

De acuerdo con información de vecinos de la comunidad que realizan las investigaciones en las cuentas públicas de la ex alcaldesa priista Cupul Vázquez, ahora informaron que detectaron la expedición de cuando menos seis cheques, con distintas cantidades y distintas fechas en el mes de abril pasado.

Indican que la ley gubernamental prohíbe emitir cheques por gastos por comprobar, ya que los recursos que provienen de Infraestructura están etiquetados exclusivamente para obras públicas, de modo que deben aplicarse a ese rubro y de ninguna manera se deben desviar para otro fin.

De acuerdo con los documentos del cual tiene copia el Diario, el 1 de abril se emitió el cheque No. 00102 por la cantidad de $120,000, luego el 13 del mismo mes se expidió el No. 00109 por $85,000, seguido por otro con número 00110 con fecha del 30 del mismo mes por la cantidad de $110,000.

De la misma manera se expidió un cheque con número 00111, el 21 del mismo mes por la cantidad de $15,000, luego le siguió el documento número 0012 por la cantidad de $25,000 el 28 de abril pasado y finalmente se emitió el cheque número 00113 el pasado 30 de abril por la cantidad de $143,500, siendo un total de $498,500.

Se informó que ese recurso está por comprobar, según los documentos que tienen los denunciantes, incluso según los denunciantes, se concluyó la administración y se comprobaron el destino de esos recursos.

Consideran que el desvío de recursos se produjo en plena campaña política de la ex alcaldesa, por lo que exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación o del Estado para que realice las investigaciones correspondientes, ya que se cuenta con todas las evidencias para demostrar que sí se hizo un desvío de recursos.

Comentan que lamentablemente en el pueblo la mayoría de la gente no puede y no tiene los conocimientos para acceder a la Unidad de Acceso a la Información Pública y por eso desconocen todas las irregularidades en las que incurrió la ex alcaldesa y de manera ciega muchos la siguen apoyando, sin saber cómo están las finanzas del municipio, incluso no se sabe qué proyecto no se concretó con el dinero que supuestamente desvió.— Juan Antonio Osorio Osorno