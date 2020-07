“Última llamada” en Izamal por el Covid-19

IZAMAL.— La ciudadanía no está acatando las medidas de prevención (de Covid-19), no podemos andar atrás de ellos como si fueran unos niños, ya son adultos la gran mayoría y deberían entender el problema, pero no lo están haciendo y es una pena que se arriesguen por algo que se van a lamentar mucho”, expresó el alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo.

“Por ello, ahora el último llamado es por las propias familias, por sus familiares; si no hacen caso, pues simplemente no valoran la vida de los familiares, no valoran que muchos están luchando para vivir; otros se están exponiendo al contagio y no miden que el dolor que dejarán es para todos.

“Por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para frenar la propagación de esta terrible enfermedad, pero solos no podemos; les pido a todos que nos ayuden quedándose en casa los que puedan y los que tengan que salir extremen precauciones, utilicen los sanatizadores que tenemos instalados en diversos puntos del Centro”, indicó.

Anteayer, la Comuna desinfectó vehículos del transporte público local y foráneo, además de los paraderos.

En la ciudad mediante perifoneo se invita a los ciudadanos a no salir de la casa si no es necesario y a usar cubrebocas si se sale.

No obstante, hay renuencia a quedarse en casa y a utilizar el tapabocas.

Hasta ayer, Izamal acumula 72 casos de Covid-19, según la Secretaría de Salud de Yucatán.— José Candelario Pech Ku