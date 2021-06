Ordenan la pesca o bloquearán los puertos de abrigo

PROGRESO.— El sector pesquero de Yucatán se rebeló y anunció ayer que, ante la pasividad de las autoridades policíacas, pesqueras, marítimas, navales y judiciales que toleran la pesca furtiva de especies en veda, los asaltos a mano armada y los enfrentamientos en los muelles, le da un ultimátum a los gobiernos estatal y federal para que pongan orden.

“No habrá abrazos ni balazos, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino madrazos; se harán plantones en las Capitanías de Puerto desde Celestún y hasta El Cuyo y se bloquearán los accesos de los puertos de abrigo”, expresó Manuel Sánchez González, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán, en la reunión de ayer martes en un salón del Centro Stella Maris.

Precisó que además de los plantones en las Capitanías de Puerto y los bloqueos en los puertos de abrigo que se harían la próxima semana si no hay pronta respuesta a las demandas del sector pesquero, se harán denuncias públicas y ante las autoridades correspondientes de los funcionarios que no cumplan con sus funciones y atiendan la solicitud de poner orden en los muelles pesqueros y dar seguridad a la actividad tanto en tierra como en alta mar, combatir la pesca furtiva.

Sánchez González, Rómmel Alcocer Díaz, José Luis Carrillo Galaz, presidentes de las Federaciones de Cooperativas del Oriente y del Centro Poniente de Yucatán, respectivamente; Luis Alonzo Alvarado, representante de los Comités Náuticos yucatecos; capitanes de barcos, armadores y dueños de congeladoras se reunieron ayer para acordar medidas ante la imparable pesca furtiva de especies marinas en veda.

En la junta, Carrillo Galaz puntualizó que están arrasando con pulpo, langosta, caracol y mero, lo que pone en grave riesgo a las temporadas de pesca del crustáceo, que se inicia mañana jueves, y del molusco, que empezará el 1 de agosto.

“Si no pueden con los cargos que desempeñan, que los dejen y den la oportunidad a otros funcionarios que tienen deseos y vocación de servir; es mejor que renuncien, antes que los saquen por malos elementos y que sean denunciados por no cumplir con sus funciones”, indicó otro dirigente.

Los directivos señalaron que ya están cansados, hartos de denunciar constantemente porque las autoridades no hacen nada.

“Se la pasan jugando voleibol con nuestras denuncias, se tiran la pelota, no accionan”, afirmó Sánchez González. “Lo mismo hacen los de la Capitanía de Puerto, como los de la Armada de México, la Conapesca y las demás autoridades.

“Por eso el sector pesquero de toda la costa ya acordó que si en una semana no hay acciones, si no combaten la pesca furtiva, si no sacan de los muelles los barcos foráneos, si no ponen orden y dan garantías a la pesca, entonces la próxima semana haremos plantones en las capitanías y bloquearemos los puertos de abrigo”, precisó.

Carrillo Galaz consideró que es un asunto de seguridad nacional el hecho de que la pesca se ve amenazada por la delincuencia que está detrás de la pesca furtiva, con asaltos a mano armada y robos de motores fuera de borda y de embarcaciones.

Así que pidió que de manera urgente se reúna el Consejo Estatal de Seguridad para analizar ese caso y actuar de manera urgente.

Dijo que hay 12,000 pescadores en Yucatán y 2,000 que pescan furtivamente.

Los primeros respetan las vedas y ganan unos $300 en un día de pesca, agregó, pero los furtivos ganan $1,500 diarios y están acabando con el pulpo, mero, langosta y caracol.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Solicitan audiencia

Los directivos pesqueros que se reunieron ayer solicitaron de manera pública una reunión al que asista el titular de la Conapesca, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Pesca estatal, para que se tomen acciones para poner orden y haya seguridad para los pescadores y acabar con la clonación de matrículas y permisos de pesca.

Sospechan complicidad

Indicaron que ya están cansados, que los pescadores podrían actuar y hacer justicia, pues ven que hay tibieza de las autoridades, los jueces liberan a los pescadores furtivos, y que los hombres de mar piensan que los delincuentes están protegidos por las mismas autoridades de gobierno.