Umán, 5 días sin luz

Tiene que esperar porque solo una brigada trabaja

UMÁN.— Un vecino de la comisaría umanense de Yaxcopoil denuncia públicamente que desde el viernes 19 se quedó sin energía eléctrica y, a pesar de que ya lo reportó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no restablecen el servicio.

El viernes 19 a la entidad llegó el frente frío 36, que causó lluvias, vientos y descenso de temperatura.

José Severiano Tun Góngora, de 68 años de edad y con domicilio en un predio sin número de la calle 3 con 6 de Yaxcopoil, narra que ese viernes por los fuertes vientos se reventó el cable que baja la electricidad de la red de la CFE a su casa.

Indica que desde ese momento se quedó sin electricidad en su vivienda.

Destaca que, a pesar que ya reportó el problema a la CFE y le dieron el número de orden W0103555010, ayer martes seguía sin luz y los trabajadores de la CFE no llegan a reparar el bajante.

Asegura que incluso ya acudió a las oficinas de la CFE en la calle 22 entre 19 y 21 del centro de esta ciudad, donde le dijeron que tiene que esperar porque solo hay una cuadrilla trabajando.

“Ya he reportado e ido a la oficina de la CFE a decirles que desde el viernes me quedé sin luz, pero no reparan el bajante que se rompió.

“Mientras yo estoy viviendo desde entonces sin electricidad; lo único que me dicen es que no tengo esperanza de que vayan pronto porque solamente una cuadrilla está trabajando.

“Tengo que esperar y como soy el único afectado más, pero bien que te cobran el servicio, tengas o no electricidad”, dice el usuario.— Carolina Uc Quintal