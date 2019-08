Umán avanza gracias al buen manejo de los recursos; Freddy Ruz, alcalde

Rinde su Primer Informe de Gobierno Municipal

Acorde a los tiempos actuales, el presidente municipal de Umán, Freddy Ruz Guzmán rindió su Primer Informe de Gobierno a través de las redes sociales, que hoy son un medio eficiente para llegar a los ciudadanos.

En representación del gobernador, Lic. Mauricio Vila Dosal, estuvo el Arq. Carlos Viñas Heredia, director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).

El primer edil señaló que a un año de esta administración se ha llegado sin deuda que ponga en riesgo la viabilidad operativa del Ayuntamiento, esto gracias a las buenas acciones y a la disciplina financiera conseguida en el trienio anterior que permitió dejar la casa en orden y continuar trabajando por el bienestar de los umanenses.

Indicó que su gobierno municipal tiene como tarea primordial ser un enlace efectivo entre los ciudadanos y las empresas que se encuentran establecidas en el corredor industrial del municipio, por ello, a través de la bolsa de trabajo se lograron ayudar a 2,777 personas a encontrar un nuevo empleo formal.

De igual forma, se brindaron de manera permanente ayuda a los ciudadanos más necesitados del municipio y en este tiempo se han entregado 15,000 apoyos entre económicos, de medicamentos y traslados, así como beneficiar a 167 personas vulnerables con aparatos ortopédicos.

Pronunció que otro de los temas que distinguen a su administración es trabajar por mayores oportunidades para todos, es por ello, que con el Programa Municipal “Nojoch Maa’k” se brinda un apoyo económico mensual a los abuelitos y a las personas con alguna discapacidad que no cuentan con algún programa social Estatal o Federal.

En materia deportiva informó que entre las principales estrategias realizadas fue apostarle a la preparación de los atletas locales en el que se han apoyado alrededor de 840 deportistas.

Entre los temas que resaltó fue la firma de convenios con universidades privadas para otorgarles a los jóvenes umanenses la oportunidad de continuar con su preparación profesional y la creación de la escuela municipal de “Pok Ta Pok” para rescatar este ancestral juego maya.

El alcalde ratificó su compromiso de seguir trabajando de manera incansable, tal y como lo ha hecho desde el primer día de su gobierno para ofrecer mejores condiciones de vida que permitan mantener la tranquilidad y que Umán siga siendo un lugar adecuado en donde las familias puedan convivir sanamente.

Agradeció al Gobierno del Estado de Yucatán que encabeza Mauricio Vila Dosal, por el trabajo coordinado con programas y acciones que han permito beneficiar a los habitantes, así como el compromiso para fortalecer el trabajo de la Zona Metropolitana, un proyecto que es de mucho interés para todos.

Finalizó señalando que la tarea no es fácil pero reiteró que le exigirá mucho más a su equipo de trabajo para no defraudar la confianza que le otorgaron los umanenses de nueva cuenta y para hacer cumplir su palabra con el pueblo. (I.S.)