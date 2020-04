Umán, con 11 casos sospechosos de Covid-19

Revelan que fue de allá un deceso por el coronavirus

Comunidades

Una semana después de que se registró el fallecimiento de una mujer a causa del coronavirus, el alcalde de Umán Fredy Ruz Guzmán dio a conocer los datos con base en los reportes que recibe de las autoridades de Salud.

En la página de Facebook del Ayuntamiento, Ruz Guzmán publicó que “con base en la información oficial que hizo el día de ayer (por el lunes) la Secretaría de Salud Federal, podemos informarles que en Umán hemos tenido dos casos confirmados de Covid-19, once sospechosos y uno pendiente por confirmar”.

“El primer caso confirmado es una persona de 65 años, el cual presentó síntomas el 20 de marzo y fue hospitalizado ocho días después. Desafortunadamente falleció al cabo de diez días (el pasado martes 7) y como factor de riesgo padecía obesidad”.

En la misma publicación, el edil dijo que “los exhortamos a aplicar al pie de la letra las medidas de prevención establecidas para cuidar nuestra salud y evitar que más ciudadanos se vean afectados por el coronavirus”.

No obstante, dos horas después, en la misma red social de las autoridades se hizo una nueva publicación:

“Debido a la incredulidad de mucha gente acerca del coronavirus, el presidente municipal de Umán, Freddy Ruz Guzmán, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar las medidas de prevención y exhortar a la población a permanecer en sus casas para superar lo más pronto posible la emergencia sanitaria.

Se informó que se intensificarán los operativos en el que participarán también la Policía Municipal y Protección Civil en calles, mercados y demás espacios públicos de colonias, fraccionamientos y comisarías de la ciudad para solicitar a quienes se encuentren en esos lugares sin ninguna razón necesaria que regresen a sus domicilios.

“No seas irresponsable, piensa en los demás, cuídate y cuida a tu familia. No esperes a decir ‘pensé que no me pasaría’ y ver que es una realidad la pandemia del Covid-19 que estamos viviendo”, finalizó el edil.

En Tixkuncheil, comisaría de Baca, ante la sospecha de que una persona que falleció de Covid 19 es de esa comunidad, habitantes pidieron a las autoridades de Salud y al Ayuntamiento que se apliquen medidas más drásticas para prevenir el contagio.

Por otra parte, en Tizimín, el alcalde Mario González González, en rueda de prensa para anunciar el inicio hoy miércoles de distribución de despensas en la cabecera, también tocó el tema de los filtros sanitarios instalados en las entradas de la ciudad, donde dijo que los protocolos son un poco más estrictos y “aunque es penoso decir que no puedes entrar, hay que entender que no es momento para pasear, sino de prevenir”.

El primer edil, quien anteayer confirmó que una habitante había contraído la enfermedad, también lamentó que existan personas que siguen burlando los filtros y entran en caminos rurales, lo que obliga a que en las comisarías también se apliquen medidas drásticas para evitar que eso siga ocurriendo.

También en Tizimín, personal de Protección Civil, ante alertas ciudadanas, hizo visitas a negocios no considerados esenciales, como una tienda de telas y avíos de costura.

Uno de los comercios visitados exhibió el permiso que le otorgaron, con base en que ante la escasez de cubrebocas, muchas mujeres acuden a comprar lo necesario para elaborarlos ellas mismas.— Isauro Chi Díaz / Megamedia

Síguenos en Google Noticias