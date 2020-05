Un apoyo causa un conflicto

LAS COLORADAS, Río Lagartos.— En el puerto hay controversia con una ambulancia de traslado que lleva tres meses sin uso por fallas mecánicas.

Hace unos días en medio de un conflicto en un filtro sanitario entre los trabajadores de la salinera y los habitantes de la comunidad salió a relucir la necesidad que hay con una ambulancia que lleva tres meses asentada.

En medio de las quejas que tuvieron los pobladores contra trabajadores foráneos de la salinera se le manifestó a Eduardo Sansores Font, director de operaciones de la salinera, la posibilidad de que les apoyen con la reparación de la ambulancia.

Sus demandas fueron escuchadas y desde el miércoles la unidad fue llevaba a un taller mecánico de Tizimín donde la reparación costará unos 7 mil pesos.

Según el comisario municipal Ernesto Alonzo Peraza Chan se le informó al ingeniero Sansores Font el costo del servicio y ofreció pagarlo.

Incluso dice les llenaron el tanque de combustible de la ambulancia y la salinera les ha ofrecido su apoyo en lo que requiera la comunidad.

Sin embargo señala esto ha originado problemas pues ahora el alcalde Erik Alcocer Estrada, ya que se enteró de la situación, pidió que se lleva la ambulancia al taller que la Comuna emplea para los vehículos oficiales.

Sin embargo Peraza Chan dice que no lo harán pues desde hace tres meses que tenían asentada la ambulancia y ni las patrullas que están frente al comisariado se han reparado.

“En urgencias no tenemos cómo trasladar a la gente. Que no se quieran aprovechar solo porque se dieron cuenta que la salinera resuelve los problemas que ellos no pueden”, expresó.

En cuanto a las medidas sanitarias con los trabajadores de Isysa dijo que se están respetando los acuerdos y hay trabajadores de confianza que incluso no están acudiendo hasta cumplir la cuarentena y estén seguros que no tienen covid.

Señala que los que acuden a la salinera con medidas extremas de sanidad y la mayoría está en la zona privada donde están los dormitorios y desde ahí trabajan para no estar andando dentro de la comunidad.— WENDY UCÁN CHAN