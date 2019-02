Un calvario para obtener un acta

Joven madre pasa apuros después de morir su bebé

PETO.— Una menor del municipio de Tahdziú pasó dificultades para obtener un certificado de nacimiento que le permitiera sacar el acta de defunción de su bebé que murió anteayer.

La bebé de escasos 25 días de nacida falleció como consecuencia de una enfermedad que tenía al nacer y su mamá, A. G. V., de 15 años, intentó sacar el acta de defunción; sin embargo, el primer problema que tuvo es que no podían expedirle el documento porque la pequeña no fue registrada.

La joven madre acudió al centro de salud para ver de qué manera la podían apoyar para obtener un documento que requería para comprobar que la niña que falleció era su hija.

En el centro de salud no se lo dieron, por lo que empezó a complicarse la situación.

Mediante la institución se le dio parte de lo ocurrido al alcalde, Pedro Yah Sabido, quien le pidió a la Policía Municipal que vean la manera de apoyar a la menor.

El director de la Policía Municipal, Gonzalo Sosa Yerves, informó que acudieron a Peto para tratar de conseguir el documento que querían, pero no se los expidieron, por lo que tuvieron que ir a Oxkutzcab.

En esa ciudad les dijeron que el documento solo podía expedirse en Ticul, por lo que tuvieron que ir a la Jurisdicción Sanitaria número 3, donde finalmente les expidieron el documento de nacimiento después de andar todo el día y posteriormente sacar el acta de defunción.

La base del problema no solo fue que la niña no estaba registrada, sino que tampoco tenía nombre y por eso no le querían expedir el acta de defunción.

Fiscalía

Ante esa situación tuvo que intervenir la fiscalía estatal, por lo que llegó un médico forense para determinar la causa de la muerte de la bebé y así apoyar a la menor para que se pudiera sacar el acta de defunción. La niña nació enferma, tenía el paladar hendido y el forense finalmente determinó que falleció por un paro respiratorio por neumonía.

Fue la intervención de la Fiscalía lo que ayudó a la joven madre a conseguir los documentos.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

Situación

La joven de 15 años era madre soltera y solo sus padres la apoyaban. Debido a que son de escasos recursos, se les dificultó hacer el trámite para el acta de defunción, sobre todo porque no sabían qué hacer hasta que intervino la Policía Municipal y el director los apoyó.

Municipio

En Tahdziú son muchas las jóvenes que desde temprana edad comienzan a tener hijos, incluso muchas de ellas dejan la escuela para casarse.