Un club protege tortugas

Invitan a reportar anomalías y dan recomendaciones

TELCHAC PUERTO.— El Club de la Tortuga de Telchac Puerto invitó a la comunidad a reportar cualquier anidación que visualicen en el tramo Telchac Puerto-San Crisanto, pues se realiza un censo y levantamiento de datos para obtener una cantidad exacta de los huevos, la localización y observar si requieren reubicación.

Informaron que comenzó la temporada de anidación de tortugas marinas en la costa yucateca.

“Te recordamos que está prohibido el tránsito de vehículos automotores y animales de carga en las playas. Ayudar a proteger esta importante especie es tarea de todos”, señalan entre las recomendaciones.

“Las tortugas son puntuales a su cita, por lo que hay que respetar y cuidarlas, evitemos perturbar a esta bella especie, no dejemos basura, apaga las luces que estén en la playa, no entres con vehículos ni caballos a la playa”. Los reportes se pueden hacer directamente a las redes sociales del grupo.— MAURICIO CAN TEC