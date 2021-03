Un corto circuito provocó el incendio de una casa; lo perdieron todo

TEMAX.- Un corto circuito que ocasionó que la casa de una humilde familia termine en llamas dejándolos en la calle al perderlo todo.

Alrededor de las 21 horas de anoche, en la calle 24 entre 27 y 29 de Temax se registró el incendio de la vivienda, al parecer por un corto circuito del cableado del hogar, por suerte la familia se encontraba fuera realizando unas compras para la cena.

María Victoria Chuc Pech, de 26 años de edad, que vive en el predio con su esposo José Andrés Canul Canul, de 24 años y su hijo Jesús Canul Chuc, de 6 años, se encontraban fuera cuando la casa ardía en llamas y les avisaron que su hogar se quemaba.

De inmediato regresaron sólo para encontrarla envuelta en llamas, con la impotencia de no poder hacer nada por las enormes lenguas del fuego que no les permitía acercarse ni entrar a buscar sus pertenencias.

“Por el sofocante calor de las llamas no nos podíamos acercarnos, pero mis vecinos con ayuda de cubetas de agua nos ayudaron apagar el fuego, lo mismo que los empleados de una panadería cercana se sumaron al auxilio sacando una manguera conectada a un motor de agua de un pozo para ayudar sofocar el siniestro.

-Perdimos todo, ropa, zapatos, documentos, dinero, juguetes, bicicleta, electrodomésticos, mis herramientas de trabajo de estilista, mi cocina se perdió, mis cuartos dormitorios, mi baño, todo quedó en cenizas, solo nos quedamos con la ropa puesta –apuntó la ama de casa.

Aseveró que ahora van a empezar de cero, necesitan ayuda de la sociedad en general para volver a comenzar de nuevo, afortunadamente nadie salió lesionado en el incendio.

Al lugar acudieron policías municipales de Temax a dar fe de los hechos, lo mismo que los bomberos de la SSP porque el fuego estaba controlado.

“Nos quedamos en la calle, todo se perdió en el incendio, aunque después de lo sucedido nos dimos a la tarea de limpiar la casa y ver perdido mis cosas que con tanto sacrificio alcance, y me brotaban las lágrimas por el dolor de perder todo mi patrimonio”.

-Mi esposo me dice que me tranquilice, con la ayuda de Dios no perderé la fe y nos vamos a reponer de lo sucedido, lo material va y viene, pero pérdidas humanas no, y mis vecinos que llegan a visitarme me trajeron algo de comida –apuntó.

Se pone a disposición del público en general el número de celular 9913 403273 para quien se quiera comunicar con la familia y ayudarlos, así como el número de una cuenta bancaria 4213166116468467 de HSBC, toda ayuda será bien recibida.-MAURICIO CAN TEC