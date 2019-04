Un día para la reflexión

La fe es creer sin ver, recalcan en la misa en Tzucacab

TZUCACAB.— Durante una misa en la parroquia de San Francisco, en el Domingo de Misericordia, cuatro menores fueron bautizados.

El presbítero Sergio Gutiérrez Torre pidió a los fieles que asistieron que este día sea un domingo de misericordia y de perdón. “Este domingo es un día muy importante, como si se celebrase uno solo. Se le llama la octava de pascua que va del domingo pasado a este domingo de la Misericordia. La noticia que va resonando en nuestra vida y en nuestros corazones es Jesús, que ha resucitado”, dijo el sacerdote a los feligreses.

“Recordamos que el domingo pasado las mujeres fueron a decirle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Después un grupo de discípulos tiene la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado. Los encuentros con Él confirman que ha resucitado”.

“La fe es creer sin ver, así lo dice Jesús. Dichosos los que creen sin necesidad de ver. Tomás tuvo que ver a Jesús, tocar sus heridas para poder creer”, dijo el presbítero en la misa.

“Qué maravilla es cuando nuestra fe está en el nivel más alto, sin necesidad de poner pruebas o condicionarla. Dios está a pesar de que no lo vemos, o que no creemos o que no se haya manifestado”, indicó.

“Que este domingo de Misericordia sea un día de perdón”, exclamó.

Durante la misa cuatro menores recibieron las aguas bautismales.— Martín Chac