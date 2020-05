Un escenario complicado

De 41% el alza en casos de Covid-19 en un solo día

VALLADOLID.— El aumento en el número de casos de Covid-19 registrado el fin de semana pasado pone en un escenario mucho más complicado a esta ciudad, debido a que es el municipio después de Mérida en el que se ha reportado un incremento alarmante, pues hasta ahora suman 31 enfermos oficialmente reconocidos por las autoridades.

El número de casos que hasta el sábado por la mañana se mantenían en 22 se dispararon a 31 de acuerdo con la publicación mañanera del alcalde Enrique Ayora Sosa, quien reportó que se contabilizaban nueve casos nuevos, es decir, un aumento de 41%.

De acuerdo con datos obtenidos, los contagios ya están llegando a las comisarías, pues se habla de que ya habría un caso en Yalcobá, otro en los alrededores de Kanxoc, aunque como en la mayoría de los casos se ignora las zonas donde fueron ubicados los enfermos.

Tras la difusión de la noticia en redes sociales aumentó mucho más la preocupación entre usuarios de las mismas, quienes insistieron en hacer caso a las peticiones de evitar salir de casa si no es necesario y también se hizo hincapié en el plan de evitar que la gente vaya a lugares públicos, o que no se concentren más de 10 personas.

En cuanto a los casos, y la falta de precisión sobre los sitios en donde se encuentran, la misma gente dice que “ojalá sean los familiares” de los que han sido contagiados días atrás y que han sido contabilizados, pues así el Covid-19 no se saldría de ese círculo que supuestamente está en aislamiento.

Sin embargo, en el caso que sean nuevos, e importados entonces la situación se complicará mucho más, debido a que éstos podrían contagiar a otras personas, entonces la contingencia se prolongará más días y la esperanza de reactivarse la actividad a partir del 15 del presente mes se esfumaría.

De acuerdo con comentarios de la gente, el aumento de los casos, se está dando porque la misma sociedad no está cumpliendo con las recomendaciones que se les ha dado, pues cada quien hace lo que quiere.

Sin embargo reconocen que hay quienes sí están cumpliendo con todas las medidas como no salir de casa o si lo hacen usan cubrebocas, se lavan las manos de manera constante y respetan la sana distancia, de modo que no es justo que por culpa de los que no cumplen la contingencia continúe y siga afectando la economía de todos.— Juan Antonio Osorio