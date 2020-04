Un estigma para Tizimín

Sucilá prohíbe la entrada de gente de esa comunidad

TIZIMÍN.— La difusión de supuestos casos sospechosos de coronavirus resultó ser un estigma para los habitantes, pues algunos municipios ya se movilizaron para no permitirles la entrada a sus comunidades.

Las medidas sanitarias se endurecieron en los municipios de Sucilá y Río Lagartos donde ayer se convocaron a reuniones para reforzar sus filtros.

En el caso de Sucilá, desde la noche del martes el alcalde Diego Lugo Interián se reunió en los bajos del Palacio Municipal con un grupo de habitantes a quienes les pidió, principalmente a los taxistas, no abordar a personas originarias de Tizimín y mucho menos ingresarlas al municipio.

Ayer por la mañana, tuvo otro encuentro con empleados de la comuna y vecinos , a quienes les pidió reforzar los filtros y no dejar pasar a gente que no sea del municipio, aunque lleguen con intención de realizar sus comprar, pues dijo que el coronavirus ya lo tienen cerca y urge cuidar a los pobladores.

Incluso anunció toque de queda a partir de las 10 de la noche y advirtió que el que esté en la calle después de la hora marcada será detenido y llevado a los separos de la Policía Municipal.

En Río Lagartos también hubo un llamado enérgico por parte de las autoridades municipales de permanecer en sus casas y evitar salir de la comunidad, porque el coronavirus “ya está cerca”.

Al mediodía se registró un alboroto en la entrada del puerto cuando un grupo de pobladores le reprocharon al alcalde Érick Alcocer Estrada, quien tenía custodia de la policía federal y estatal, por el paso de foráneos.

Antes de tomar acuerdos el presidente municipal les dijo que estaban incurriendo en contra de las medidas sanitarias al estar aglomerados sin saber si alguno de los presentes tiene el virus.

Les dijo que le permitan a las autoridades hacer su trabajo y ser conscientes con las reclamaciones, pues días antes se habían firmado acuerdos quedó por escrito que los integrantes de las dos cooperativas apoyarían con los filtros, pero al final no se presentaron.

En medio de las presiones anunció que a partir ahora ya nadie iba a entrar a Río Lagartos si no es originario de ahí y les pidió no salir de sus casas si no es necesario.

En cuanto a los filtros, dijo que serán más estrictos sobre todo para los que suelen viajar a otras comunidades para realizar sus compras.— WENDY UCÁN CHAN

Síguenos en Google Noticias