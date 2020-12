Un gremio cumple 30 años

La familia Dzul Kin mantiene viva una tradición

CHUNKANÁN, Cuzamá.— El Gremio de Señoras cumplió 30 años de festejar a la Virgen de la Inmaculada Concepción el 7 y 8 de diciembre, dice María Martina Kin Paredes, su presidenta.

En entrevista, indica que en 30 años vio que la festividad pasó de novenarios a fiesta tradicional, aunque este año no se hace por la pandemia del Covid-19.

Cada uno de los tres gremios de la fiesta de esta comisaría reza un rosario y celebra su misa de promesa y acción de gracias.

“Me da gusto que me visites y tengas en cuenta la fiesta de la Virgen (Inmaculada Concepción), pues este gremio de Señoras, el de la procesión por decirlo así, antes éramos muchos los que lo organizamos.

“Ahora es con la familia, ya que muchos con el paso de los años se retiraron, pero seguimos con el gremio en la medida de lo posible, para que no se olvide la tradición para con nuestra patrona.

“Con mis hijas e hijos nos organizamos para el gremio. Ahora en la noche de alborada y la bajada de la Virgen, mis hijos Adalberto y Sandra, se encargaron de hacer el convivio, de repartir tortas y horchata. Es algo que me da gusto.

“En una ocasión recuerdo que me dijeron que harían la fiesta popular y me quedé contenta, luego pasaron las semanas y la persona que lo haría me volvió a visitar y me dijo que no se haría.

“Me sentí mal y decepcionada porque no es un juego el decir que sí y luego que no; más tarde la misma persona vino a decir que sí se hará porque tuvo un accidente y salió con el brazo lastimado, porque hasta lo tenía vendado, y pensé porque no es bueno jugar con la Virgen”, relata la devota.

La entrevistada indica que el pueblo ya creció y lo visitan muchos turistas, y ella desde hace años tiene la ilusión de que la capilla cuente con baños porque en Semana Santa llegan seminaristas, monjas y misioneros.

“Creo que me moriré y no veré que se hagan los baños”, opina y suelta la risa.

María Martina Kin tiene 73 años de edad y 54 años de matrimonio con Regino Dzul. De sus siete hijos, uno ya falleció.

La mujer afirma que este 2020 la familia Chan Tuz pidió organizar el gremio en 2021, así que le entregarán los cabos de velas para que cumpla con su promesa a la Virgen de Inmaculada Concepción.— José Candelario Pech Ku DiariodeYucatan

Cuzamá Chunkanán

María Martina Kin Paredes es además la sacristana de la capilla de la comisaría.

Párrocos

En entrevista, dice recordar a los párrocos que atendieron a la comunidad estando ella de responsable de la capilla, como los sacerdotes José María Tzab, Arturo Piña, Efraín Díaz Zaldívar, Arturo, Carlos y Gonzalo, de quienes no recuerda sus apellidos; Ricardo Ordoñez López y al actual párroco, Santos Ángel Villegas Gil.

Fiesta anual

Tres gremios, de Niños, de Santo Domingo Sabio o de la Juventud, y el de Señoras, participan en la feria de la Virgen de la Concepción.