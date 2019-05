Un herido y daño en choques

Uno atropella a un joven; otro saca a un camión

PROGRESO.— Al volante de la camioneta Nissan Urvan placas ZAW-52-92, una persona no identificada colisionó por alcance a un joven estudiante en motocicleta y, antes de que lleguen los policías, escondió el vehículo en un predio veraniego, cuya reja fue cerrada.

Los hechos ocurrieron ayer jueves a la 1 p.m. en la calle 27 entre 16 y 18 de la colonia Benito Juárez, en la vía Progreso-Chicxulub Puerto.

La persona no identificada, no se sabe si fue un varón o una mujer, no respetó la distancia reglamentaria e impactó por alcance al motociclista José Alberto Tec, quien tiene 20 años de edad, estudia en el Colegio de Bachilleres (Cobay) de este puerto y se dirigía a la comisaría de Chicxulub.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendieron al lesionado, lo estabilizaron y llevaron a una clínica.

Policía municipales llegaron al lugar para tomar conocimiento del caso y hacer las averiguaciones del percance a fin de deslindar responsabilidades.

Por rebasar

Cuatro horas después, alrededor de las 5 de la tarde, el chofer de un autobús de pasajeros rebasó intempestivamente a un camión de carga y, al ver que venía un automóvil de frente, retornó al carril pero golpeó al mencionado camión y lo sacó de la carretera Tixkokob-Euán.

Jesús Eulogio Chuc Uh, de 31 años de edad, conducía el camión de 10 toneladas placas YN-4838-A en esa carretera, de Poniente a Oriente. Transportaba bloques.

Por el golpe del autobús, el camión se salió de la vía, derribó una albarrada y entró a un terreno.

El chofer del autobús huyó. El saldo de su imprudencia fue de solo daños.

La Policía Municipal retiró los pedazos de los bloques que se rompieron al caer al pavimento.— G.T.V./ Mauricio Can Tec