Un llamado a estar atentos

En Tzucacab, los fieles participan en misa virtual

TZUCACAB.— En la misa del primer domingo de adviento, en la parroquia de San francisco Javier, el presbítero Ricardo Sabido Fernández pidió a los fieles estar atentos y ponerse a disposición de Jesús.

Durante la misa oficiada a las 10 de la mañana, el sacerdote expresó que al comenzar el año litúrgico se bendecirá la corona con la que se inaugura el tiempo de adviento, sus luces recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo, y el color verde significa la vida y la esperanza.

“La corona de adviento es un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte porque el hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida; los cuatro cirios de la corona deben significar nuestra gradual preparación para recibir la Navidad”, externó.

“Hoy (por ayer), primer domingo de adviento bendecimos esta corona y encendemos el primer cirio, también se bendicen las coronas de quienes siguen las transmisiones de la misa desde su casa por medio de las redes sociales.

“A diferencia de la cuaresma, que es un tiempo más penitencial, este tiene una inclinación más de esperanza y gozo porque es de espera, el mismo ambiente que vivimos cercano a la Navidad nos anima y llena el corazón de esta alegría propia de este tiempos.

“La palabra de Dios es la que nos da la pista, la pauta, la palabra clave cuando el señor Jesús dice estén atentos, permanezcan alerta y esa es la actitud atentos, pendientes, no dormirnos.

“En esta pandemia muchas veces nos hemos dormido, no comulgan, como no está abierta la iglesia no se confiesan, creo a eso se refiere el Señor, dejamos a un lado nuestra fe, nuestra vida espiritual, claro se tienen que seguir las normas los protocolos porque la pandemia no termina.

Por último exhortó a que este tiempo también sea de meditación y reflexión.— martín chac bacab