Un muerto "pedía" apoyo económico en Chichén Itzá, dice el gobierno

Artesanos de Chichén Itzá informaron ayer que el Patronato Cultur no ha pagado un apoyo ofrecido a 45 personas y amenazaron con bloquear la carretera federal a Cancún. Hoy Mauricio Díaz Montlvo, director del patronato, informó que solo faltan de pago 27 personas, quienes no han sido encontradas o ya tienen empleo. Además, reportó irregularidades en las solicitudes.

El apoyo consiste en el pago por beneficiaro de $2,500 por dos meses, julio y agosto, uno por capacitación y otro por trabajo temporal. En un boletín detalló que en el caso específico de quienes laboran en la zona de Chichén Itzá, hay el registro aproximado de 1,400 beneficiarios. De esta cantidad, dijo, la mayoría corresponde a la agrupación que encabeza la señora Mariana Mex May, quien ayer amenazó con cerrar la carretera de cuota federal a Cancún.

¿Apoyo para un fallecido?

Según el funcionario, Mex May presentó 825 propuestas. De ellas, 12 no procedieron por estar duplicadas y porque había el caso de una persona fallecida desde hace años, de modo que sólo se quedó con 813.

Señaló que de la totalidad de los 3,150 apoyos sólo 27 no se han podido pagar, "no 45 como se menciona de manera incorrecta". Corresponden precisamente a la agrupación que representa la señora Mex, por diversos motivos. No se les encontró en sus domicilios -ya que los apoyos se entregan en las casas-. Otros ya tienen empleo como taxistas u otra ocupación y otros más viajaron a Quintana Roo.

-Tenemos las listas correctamente verificadas y en caso de ser necesario las daremos a conocer -agregó.

Díaz Montalvo expresó: "No entendemos el motivo de la queja de la señora Mex, pues se ha cumplido a cabalidad con lo acordado".

"La propia gente de Tinum y Pisté nos ha comentado que posiblemente la señora Mex tenga algún interés político-partidista, pero esperamos que no sea así porque estamos en momentos muy difíciles para los yucatecos, en los que debemos sumar voluntades, en vez de generar situaciones que afecten más a los ciudadanos", agregó.

"Cabe señalar que no hemos tenido contratiempo alguno con ningún otro beneficiario de este programa en todo el Estado. De las siete agrupaciones que hay en Chichén sólo la de la señora Mex es la que ha manifestado quejas, pero, lamentablemente, sin sustento", señala el comunicado.

Por último, Díaz Montalvo pidió a la señora Mex que revise bien sus listas y se dará cuenta que está en un error.