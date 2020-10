Un poblado, muy unido

Males congénitos en comisaría por la endogamia

SAN LORENZO, comisaría de Uayma.— Unas 60 personas que forman parte de 11 familias de esta comunidad han vivido desde sus orígenes en una relación endogámica, es decir, se realizan uniones matrimoniales entre personas de ascendencia común, o sea, de una misma familia, con los riesgos que esto representa.

En esa pequeña comunidad se sabe que todos son familiares y llevan el apellido Caamal, y la mayoría están emparentados y son primos, tíos o sobrinos.

De acuerdo con datos obtenidos, la comunidad de San Lorenzo se originó como una pequeña ranchería en donde vivió una familia de apellido Caamal, quienes tuvieron hijos, nietos, bisnietos y así poco a poco la familia fue creciendo.

Luego muchos llegaron a ser adultos, pero debido a que no salieron de su comunidad, entre ellos mismos empezaron a tener relaciones, incluso se casaron entre familiares, formaron sus propias familias y se quedaron a vivir en el mismo lugar.

Con el paso de los años esa comunidad se convirtió en una comisaría de Uayma, además de Santa María Aznar, de tal modo que solo tiene esas dos comunidades, lo que hace que el municipio sea uno de los más pequeños del interior del Estado.

San Lorenzo se ubica al norte de Kaua, a unos 45 minutos de Valladolid y se llega desde un camino angosto, pero pavimentado, y de su cabecera está mucho más retirada y para llegar se tiene que transitar en un camino de terracería y empedrado, de tal modo que por ahora con la temporada de lluvias es difícil el acceso, solo se puede llegar en camioneta.

Las relaciones entre consanguíneos han tenido como consecuencia problemas congénitos, de tal modo que se sabe que cuando menos cinco personas que presentan cierto déficit mental y cognitivo que no les ha permitido estudiar.

En cuanto a la educación de la población en general, es un asunto complicado debido a que no hay ningún plantel y solo se cuenta con un pequeño edificio del Conafe, a donde acuden los niños para estudiar su primaria.

De acuerdo con las investigaciones y datos recabados, las familias de ese lugar no hablan de las relaciones que tienen entre ellos, incluso cuando se le pregunta a alguien se enojan porque son celosos de su vida en la comunidad.

Sin embargo ahora se sabe que algunos adolescentes y adultos jóvenes ya viajan a la cabecera de Kaua, en donde tienen novias o novios.

A manera de ejemplo los policías de esa comunidad son Juan Gualberto Can Caamal, Pedro Janitzio Chuc Caamal, solo el comisario municipal es Bernardo Chi Cano, pero el secretario es Juan de la Cruz Can Caamal.

El síndico de Uayma, José Guadalupe Tax Kuyoc, comentó que sabe de algunos casos de déficit mental, pero no sabe el motivo, lo que sí es real es que la mayoría lleva el apellido Caamal. Dice que no se han percatado que alguien tenga otra discapacidad, además de la mental. Insistió en que ellos no saben el motivo, mucho menos el grado o el nivel de las relaciones entre ellos como familiares,

Cuando se busca alguna dirección, los mismos habitantes señalan “mi tío vive aquí, mi otro tío allá” y van señalando a sus parientes.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan