Un problema del malecón se turnará a Turismo municipal

Grupo de vecinos renta palapa solo para beber cerveza

PROGRESO.— A las recientes quejas de turistas de crucero y nacionales por cobros elevados o indebidos en la playa del malecón, anteayer lunes se sumó el caso de unos teporochos y otros vecinos de este puerto que rentaron una palapa y camastros para consumir bebidas alcohólicas, sin alimentos y cerca de visitantes, a fin de que los policías que patrullan esa avenida no los desalojen.

Al final, un policía municipal informó que reportarán este caso a la Dirección de Turismo de la Comuna.

“Mientras estemos en las palapas y no estemos haciendo nada (ilegal), no nos pueden desalojar, pues pagamos para ocupar el espacio”, dijo uno de los bebedores del grupo cuando policías entraron anteayer en la tarde a la playa para atender a las dos turistas de Ciudad de México que les pidieron ayuda para que un trabajador les devuelva los $250 que les cobró por la renta de una mesa con sombrilla que resultó que no es de él.

En uno de los camastros dormía un bebedor, vencido por las bebidas alcohólicas.

Luego que el trabajador devolvió los $250 a las turistas, el oficial al mando del grupo de policías que recorre el malecón habló con los dos arrendadores de las sombrillas que cobraron indebidamente a las turistas, padre e hijo, quienes estaban en ebriedad, y les advirtió que si de nuevo los sorprenden trabajando alcoholizados serían retirados de la playa.

En cuanto al grupo de bebedores que desde hacía horas ocupaba una palapa, un policía dijo que se reportará a la Dirección de Turismo.

Ayer martes, numerosos paseantes estuvieron en la playa del malecón, la jornada transcurrió tranquila.

Grupos de bebedores estuvieron en la playa y barda del malecón.— g.t.v.

De un vistazo

Clausuran tienda de cerveza

Con apoyo de policías municipales y estatales, inspectores de la Dirección de Espectáculos de Progreso clausuraron anteanoche una agencia de cervezas de una conocida cadena en el malecón entre 76 y 78, porque su permiso venció en junio de 2020 y laboraba a las 11 p.m., cuando debió cerrar una hora antes.

Dos infractores

Ya son dos expendios de cervezas clausurados en el malecón por funcionar con el permiso vencido.