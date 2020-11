Un regidor denuncia por agresión al alcalde de Motul

MOTUL.- Rodrigo Díaz Montero, regidor de Cementerios, de extracción del Verde Ecologista, informó que interpuso una denuncia penal contra el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, por agresión y amenazas, tras un enfrentamiento, anoche viernes 20 de noviembre en el Palacio Municipal.

La denuncia, en la agencia 24 de la Fiscalía General del Estado es la A1-A1-000833-20, por amenazas y agresiones contra el edil, precisó.

Origen del incidente

Díaz Montero explicó que todo comenzó en la sesión de Cabildo, antes de la entrega de las concesiones de los lotes del cementerio municipal, cuando la regidora priista Yanine Campos Pech no le concedió el uso de la palabra para denunciar que no le permitieron la revisión de la cuenta pública, a fin de ver qué constructora hizo unas carreteras el año pasado, las que ya tienen baches.

El regidor Rodrigo Díaz Montero

"Al comenzar el otro evento de entrega de concesiones de lotes del cementerio municipal, pedí al conductor que me permita entregar un documento, pero el primer edil dijo que él lo haría, me hice a un lado, pero al ver que el regidor panista, Luis Tzab Chale, hizo entrega de uno, de nuevo insistí para pedir que me tomen en cuenta. Ahí fue cuando Aguilar Arroyo me contesta mal... y se quedaron las cosas así ".

Discusión y empujones

El regidor relató que en ese momento, Yanine Campos Pech discutía airadamente con el secretario de la Comuna, Reinaldo Canul Guerra.

Díaz Montero se acercó a grabar el hecho, pero el secretario le arrebató el teléfono celular, y ahí es cuando hubo empujones e intervino el alcalde.

"Me tomó del cuello y me dijo a gritos: 'ven aquí', a pesar de que le hice ver que habían personas que grababan el incidente", agregó.

Temor a agresiones

"El alcalde sólo preguntó quién grababa. Cuando le indican que Yanine Campos Pech, me empujó sobre ella, aunque no caímos al piso, en ese momento es cuando me amenazó, y dijo 'si es lo que quieren para Motul', ante la risa de las 100 personas reunidas en el evento", afirmó.

Díaz Montero aclaró que las denuncias no se hacían antes por temor a las agresiones como la de anoche, y hay cosas que no se han aprobado, como el Centro de Servicios de Salud Prehospitalario que está un una de sus propiedades, cuando se pudo invertir en el local del DIF Municipal. - MAURICIO CAN TEC