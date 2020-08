Un servidor de la Nación “ejemplar”

Trata de entrar a Peto con cerveza en vehículo oficial

PETO.— Después de cumplir 36 horas de arresto, ayer martes en la mañana fue puesto en libertad Martín Juan G.C., servidor de la Nación, quien fue detenido el domingo 16 alrededor de las 9:15 de la noche por conducir en estado de ebriedad y por tratar de introducir bebidas alcohólicas en la población, en plena “ley seca” por el Covid-19.

Juan G.C. fue detenido, cuando conducía la camioneta oficial NP-300, color blanco, placas VR-50-191.

Según el reporte de la Policía Municipal, la detención se realizó en el filtro sanitario que se ubica en la entrada de esta villa, en la calle 21 de la carretera Peto-Progresito.

Por tratarse de un vehículo oficial, no se pretendía hacer una revisión; sin embargo, debido a que el guiador no respeto las boyas al momento de entrar a la cabecera municipal, los oficiales sospecharon que “algo no estaba bien” y procedieron a pedirle que se detenga.

Al momento de la revisión, uno de los agentes se percató de que había varias botellas de bebidas alcohólicas encima y debajo del asiento posterior, todas en la presentación de “caguama”.

Soborno y amenazas

Para evitar la detención, el Servidor Nación trató de sobornar a los oficiales, pero ellos no accedieron; él se puso renuente y comenzó a agredir verbalmente al subdirector de la Policía, a quién habría amenazado.

Juan G.C. iba acompañado de su esposa, a quién dejaron en libertad. El funcionario fue detenido y le aplicaron una sanción de 36 horas de arresto, mismas que se cumplieron ayer martes.

El vehículo fue enviado al corralón municipal y las bebidas fueron decomisadas.— Megamedia