Un supuesto caso en Tizimín

Exige explicación el edil luego de difusión en redes

A lo largo del día de ayer, las publicaciones en Facebook del Ayuntamiento de Tizimín recibían decenas de comentarios de seguidores que información si había casos positivos de coronavirus en la ciudad, aunque la mayoría ya lo daba como un hecho.

La inquietud comenzó y fue escalando luego de la publicación de un aviso del hospital San Carlos, en el que decía que “Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Área de Urgencias Respiratorias tendrá su entrada sobre la calle 46 y el área de Urgencias Generales para accidentes, mujeres embarazadas y otras atenciones médicas, tendrá su ingreso sobre la calle 69”.

A las preguntas, el administrador de la página de Facebook municipal respondía en términos generales que el alcalde estaba en contacto “con las autoridades de salud que son las facultadas para informar sobre las estadísticas”.

Sin embargo, el “contacto” quedó en evidencia por la noche, cuando el alcalde Mario González González publicó en su cuenta privada de Facebook que después se replicó en la del Ayuntamiento un comunicado en el que exigía explicaciones a las autoridades de salud luego que en redes sociales se difundiera un escrito supuestamente emitido por el Hospital San Carlos de un caso sospechoso del mal.

“Como alcalde he creído en lo que nos dicen las autoridades sanitarias porque se supone que son la autoridad en la materia”, decía en su escrito Mario González.

“Hasta hoy martes 7 de abril, a las 8:11 de la noche, momento en que doy a conocer esta postura, no me ha llegado ninguna notificación del Sector Salud donde se me informe sobre algún caso sospechoso o confirmado de coronavirus”, planteó.

En su publicación adjuntó un oficio que aparentemente fue firmado por personal del Hospital San Carlos y que circuló en redes sociales.

“Si es verdad qué pena que nos enteremos por otras vías de hechos que tienen que ver con el Covid-19 en Tizimín y si es falso, es lamentable que se juegue con un grave problema de salud”.

“En ambos casos, exijo a las autoridades de salud, a Margarita Díaz Basilio, directora del San Carlos, a Orestes Somarriba Díaz, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 y al secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas a que nos aclaren esta situación”, finalizó.— H.P.P.

