Un supuesto caso positivo de Covid-19

Paciente estaría estable en clínica de Valladolid

VALLADOLID.— Fuentes policíacas confirmaron un caso positivo de coronavirus o Covid-19, cuyo paciente está ingresado en el Hospital General de esta ciudad, pero según se dijo su estado de salud es estable, en tanto están en espera de los resultados de otros cinco sospechosos en el mismo lugar.

Ayer informamos de manera extraoficial que habrían 11 casos sospechosos en el nosocomio, ocho de ellos provenientes de Chemax y tres de la villa de Temozón; sin embargo las autoridades de salud no han informado al respecto, incluso no dicen de dónde son los casos que se están presentando en la entidad, según se averiguó para no alarmar a la sociedad de los municipios donde se ha detectado el virus.

De acuerdo con datos obtenidos, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.2, Orestes Somarriba Díaz, y la directora del Hospital General, Lorena Barradas, prohibieron proporcionar información de los casos que se presentan en esta ciudad, pero fuentes confiables indican que un paciente hospitalizado dio positivo.

También se informó que otros cinco pacientes hospitalizados, cuyos estudios están en espera de que lleguen de la ciudad de Mérida, presentan los síntomas del Covid-19 y están en aislamiento en el nosocomio.

Los riesgos de contagiar a otros pacientes ingresados es latente, por lo que se cancelaron los servicios de consulta externa y solo se atiende en el área de Urgencias, incluso el personal del Hospital porta traje especial para evitar el contagio.

En cuanto a las medidas, continúa la fumigación en el interior de los vehículos que ingresan a la ciudad, incluso bajan a los pasajeros de los autos, se les entrevista y luego siguen su camino sin problema alguno.

Con respecto al cierre de establecimientos en la ciudad, se averiguó que varios hoteles y restaurantes ya cerraron sus puertas, como el hotel Zentik, donde se colocó un letrero en la puerta que informa del cierre temporal por las medidas de prevención que se llevan al cabo.

También cerraron hoteles ubicados en la Calzada de los Frailes, en la calle 45 entre 38 y 40, a dos cuadras del centro de la ciudad, y sobre la calle 42 entre 35 y 37.

Por cierto, el hotel María de la Luz, ubicado en pleno centro de la ciudad ya cerró el área de restaurante y solo permanece abierta una puerta donde podría entrar algún cliente que desee una habitación.

Soldados del XX Regimiento de Caballería Motorizado y agentes de la Policía Estatal realizaron ayer un recorrido en convoy para brindar seguridad al comercio establecido y otros negocios que están en el segundo y tercer cuadro de la ciudad, además de vigilar que los bares y cantinas no laboren, ya que se ha dispuesto de su cierre total hasta que se levante la contingencia.— J.A.O.O.

