Un susto para Valladolid

Huracán “Delta” solo trae lluvias y viento moderado

VALLADOLID.— Lo que parecía el paso de un huracán devastador, “Delta” fue solo un susto para las familias de la región oriente, ya que no hubo afectaciones de consideración y solo sintieron lluvias y vientos moderados durante la madrugada y el amanecer de ayer, se vio una ciudad vacía, sin gente ni autos en circulación en las calles, ya que la mayoría se encontraba resguardada en su casa.

Cuando se supo del arribo del huracán “Delta”, categoría cuatro, muchas personas recordaron el ciclón “Gilberto”, en 1988, que devastó esta ciudad y varios municipios del Oriente, por lo que muchos manifestaron su preocupación.

También recordaron que el pasado sábado llegó la tormenta tropical “Gamma”, que a muchos sorprendió, ya que no creyeron de la magnitud de los vientos y la lluvia que dejaría a su paso, pues derribó casi 200 árboles, muchos de ellos hasta ayer no habían sido retirados de la vía pública ni en predios particulares, incluso apenas atienden reportes de postes que cayeron la semana pasada.

La tarde-noche del martes fue tensa para muchas familias que estuvieron atentas a los comunicados oficiales sobre la trayectoria de “Delta”, luego que supuestamente estaban preparados para lo peor.

Realizaron compras de pánico, amarraron todo lo que se podría volar por los vientos, aseguraron láminas de algunos techos, tinacos, entre otros objetos, de tal modo que solo estaban a la espera de la destrucción.

Sin embargo, las horas de angustia disminuyeron, ya que se registraron lluvias y vientos moderados, pero nada que representase algún peligro. Ayer amaneció en las mismas condiciones climáticas, con lluvias y vientos.

Las horas pasaron sin que haya algún peligro, y cerca del mediodía se supo que el fenómeno ya estaba por salir del Estado.

Tras la actualización de la trayectoria del meteoro, algunos turistas salieron a la calle en busca de alimentos, pero sobre todo, para observar lo que había pasado en la ciudad.

En el Bazar Municipal abrieron los locales de venta de alimento, por lo que varios de los visitantes se quedaron a comer. También los restaurantes de los hoteles trabajaron de manera normal.

Durante la mañana de ayer la ciudad amaneció casi vacía, sin gente ni vehículos circulando, pero la calma llegó poco a poco conforme se informaba la trayectoria del huracán, de tal modo que “ya estamos salvados, Dios sí nos quiere”, dijeron algunos, al notar que no se registraron afectaciones ni destrucción como se pronosticó.

La tormenta tropical “Gamma” entró con mucho más fuerza a la región que el huracán “Delta”, pues a cuatro días de su paso, aún no se retiran muchos árboles y algunos postes que se cayeron y que están todavía en la vía pública.

Turistas de Guadalajara, Jalisco, que estaban comiendo en el Bazar Municipal, comentaron que están de vacaciones y viajaron a Tulum, pero no los recibieron en un hotel, justamente por el impacto del ciclón, por lo que rentaron un auto y decidieron pernoctar en esta ciudad, pero esperan que hoy ya los puedan recibir en ese centro vacacional.

Las primeras horas de la tarde transcurrieron en calma en esta ciudad, pues la lluvia cesó a pesar de continuar nublado, pero se esperaba que continúe el mal tiempo por los remanentes que dejaría “Delta”.

Por cierto, no se suspendieron los servicios como la energía eléctrica ni el agua potable, que ya se restablecieron luego del paso de la tormenta “Gamma”, aunque aún hay varios sectores que no tienen esos servicios, debido a que no les dio tiempo de repararlos luego del fenómeno pasado.— Juan Antonio Osorio Osorno

