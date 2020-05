Una fiesta de “más de un siglo”

La pandemia deja a Kancabdzonot sin feria popular

KANCABZONOT, Yaxcabá.— Felipe Uicab Yam, quien por 12 años organizó la fiesta popular en honor de la Santa Cruz en esta comunidad, dice que este festejo popular tiene poco más de un siglo de realizarse.

En la edición de anteayer martes publicamos la entrevista que Uicab Yam concedió y, por error de edición, la atribuimos a José Agustín Uicab Ku, quien lleva tres años como sacristán de la iglesia de la comisaría.

A continuación reproducimos la entrevista que concedió Uicab Yam, de 81 años de edad, acompañado de su esposa, Estela Pat, Uicab Ku, en su casa, con motivo de que la fiesta popular de la Santa Cruz se canceló debido a la pandemia de Covid-19.

“Por 12 años consecutivos, hice la fiesta popular (organizó la noche de vaquería, las corridas de toros y los bailes populares).

“Cada año viene más gente. Esta fiesta ya es grande; claro, desde hace años es reconocida como una buena fiesta de la Santa Cruz.

“Desde que tenía unos 10 o 12 años recuerdo que se hacía la fiesta. La fiesta popular tiene más de 100 años y la religiosa, más años.

“Hay muchas anécdotas para contar; para hablar de todas, nos faltaría tiempo.

“Por ejemplo, antes se toreaban puros toros de cebú y no había que hacer contrato o rentar toros como se hace ahora; bastaba con que el ganadero y un servidor nos pusiéramos de acuerdo con la comida y una botella de ron; lo mismo para los vaqueros que venían de Tabí, Yaxcabá, Xcopteil (Chankom) y de aquí mismo del pueblo, entre otros.

“Los toreros (matador y su cuadrilla) cobraban por corrida mil pesos.

“A los toros más bravos se les vendaban los ojos y se les quitaba la venda cuando iban a ser soltados al ruedo.

“Un día llegó un ganadero y me dice: ‘Voy a donar un toro para este 3 de mayo’.

“Le dije que me parece bien, que qué bueno que lo donara para la fiesta porque, según me comentó el ganadero, el toro se le perdió y prometió que, en caso de que apareciera, lo daría para una corrida y que él se encargaría de los gastos, porque un día su toro regresó al corral sin daño”, relata.

Una sola condición

“En otra ocasión fui a rentar toros a Yaxcabá y me puse de acuerdo con el ganadero. Me ofreció un toro de primera (virgen para la lidia), que me lo rentaría normal sin algún costo de más, solo que la condición fue que se lidiara el 3 de mayo, lo que acepté.

“Y llegó el día, entonces el toro era muy bravo que incluso embistió al matador Luis Loeza (‘La hormiga’) en la entrepierna derecha y lo hirió; tuvieron que ponerle 10 puntadas (suturar la herida).

Furia

“Era tan fuerte el toro que descargaba su furia embistiendo los palcos del ruedo de madera y, en uno de esos (golpes) quebró su pie el lindo toro; el ganadero quiso cobrarlo y le ofrecí un toro cebú que tenía en el rancho.

“No estaba muy conforme el ganadero, pero dijo que regresaba al siguiente día a tratar lo pendiente.

“Regresó el ganadero al día siguiente, yo estaba preparado para decirle que iremos a buscar al toro que le ofrecí como pago, pero ¿qué crees? Él llegó un tanto apenado diciendo que el prometió ese toro para que lidien por primera vez en Kancabdzonot el día de la Santa Cruz (3 de mayo), pero por compromisos en la fiesta de Yaxcabá lo dio a torear.

Castigo

“Entonces dijo que no hay problema, que fue una falta a su promesa, y le pidió perdón a la Santa Cruz, porque dice que el castigo de ofrecer algo y no cumplirlo hizo que al toro se le quiebre su pie”, expresa Uicab Yam.

Uicab Yam dice que a los 40 años de edad tomó la iniciativa de organizar por primera vez la tradicional fiesta popular de la Santa Cruz en esta comisaría.— J.C.P.K.