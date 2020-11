Una gasolinera divide opiniones en Valladolid

Sigue el rechazo a un proyecto, pero otros lo aprueban

VALLADOLID.— Varios vecinos de la calle 42 con 47, del barrio de San Juan, fijaron carteles en las fachadas de sus casas en los que expresan su rechazo al proyecto de construcción de una gasolinera en un predio de ese sector, que por cierto el ayuntamiento no lo ha permitido, e incluso mandó clausurar los proyectos.

Sin embargo, el vecino Juan Castillo, quien tiene su casa frente al terreno donde se presume que se edificaría la estación de servicio, dijo que en lo particular no se opone al proyecto, ya que hay que pensar que ese tipo de empresas mantiene buenos dispositivos de seguridad, además que la ciudad tiene que desarrollarse y no se puede detener los avances.

Desde hace menos de un mes, la empresa Fullgas, intentó reanudar los trabajos para la construcción de una gasolinera en ese lugar, pero las autoridades municipales mandaron clausurar la obra, a pesar que los constructores cuentan con un amparo federal que los faculta para concretar su plan.

En ese entonces los vecinos fijaron una manta en el predio, donde manifiestan su molestia por el proyecto y exigen a las autoridades municipales no permitir que se concrete el plan porque representa un serio peligro para las familias que viven en esa zona.

El miércoles por la tarde sorpresivamente los vecinos, para demostrar su molestia fijaron en las puertas de sus casas cartulinas con varias leyendas, expresando su desacuerdo con la construcción de una gasolinera en ese sector de la ciudad.

Los vecinos en varias ocasiones han manifestado que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias si las autoridades permiten concretar el plan, por lo que insisten que el alcalde Enrique Ayora Sosa no debe autorizar la obra.

Desde que se clausuró la obra se asignó a policías municipales para que custodien el lugar, a fin de impedir que la empresa acuda de nuevo a tratar de concretar su proyecto o dar un “madruguete”, para hacer válido el amparo que ganó.

El tema de la construcción de gasolineras ya es polémico, debido a que la empresa Fullgas, considera que no es justo que a otra sí le permitan construir una estación en la calle 39 entre 52 y 54 y a ellos no, cuando ambas empresas tramitaron sus respectivos amparos.— Juan Antonio Osorio Osorno