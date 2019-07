Arreglan fuente colonial y vecinos pintan fachadas

VALLADOLID.— Con el objetivo de brindar una mejor imagen, principalmente para el arribo de turistas, las autoridades municipales reparan la fuente que está en la entrada de la Calzada de los Frailes, y vecinos pintan las fachadas de sus casas, la mayoría coloniales.

La Calzada de los Frailes es uno de los íconos coloniales emblemáticos de la ciudad, incluso fue una de las zonas del centro histórico que fue rescatada hace varios años, pero que no ha recibido mantenimiento.

Ocupantes actuales arreglaron varios predios que fueron rentados o vendidos para habilitarlos como negocios, entre ellos hoteles boutique, restaurantes, tiendas de artesanías, heladerías y cafeterías.

Sin embargo aún quedan casas habitadas por sus propios dueños, las cuales no han recibido mantenimiento, incluso al final de la calle 41-A como también se le conoce, hay un edificio grande que no cuenta con techo, y el interior está lleno de maleza, pues según se averiguó, sus propietarios no viven en esta ciudad y no tienen interés en trabajos de reparación.

Ahora el Ayuntamiento habilita la fuente que está donde empieza la Calzada, conocido también como las Cinco Calles, de tal modo que brinde buena imagen para el turismo que camina por el Pueblo Mágico.

Los que hacen el recorrido por las tardes y noches, terminan en el entorno de San Bernardino de Siena y se quedan en el lugar para observar el videomaping que se proyecta alrededor de las 8:30 de la noche en las paredes del exconvento y que se ha convertido en uno de los atractivos de la ciudad.

También algunos vecinos pintaron las fachadas de sus casas por voluntad y recursos propios, a fin de que luzca mejor el lugar, ya que en muchas ocasiones ha servido como locación para grabar y tomar fotografías de programas televisivos y revistas nacionales e internacionales.— Juan Antonio Osorio Osorno

Imagen

Las autoridades y algunos vecinos realizan mejoras en la imagen de la ciudad.

Colaboración

Según dicen los vecinos, ojalá que los dueños de los edificios que están despintados y con mala imagen, decidan darle su “manita de gato”, ya que de eso dependerá que el turismo siga llegando a este Pueblo Mágico, y se conserve como un ícono de la ciudad.