Una noche de jaraneros

Se inician festejos anuales en Tekax y Cacalchén

TEKAX.— Con la tradicional vaquería se iniciaron las actividades en honor al santo patrono de esta ciudad, San Juan Bautista, que fue amenizada por Julián y su orquesta jaranera.

El tesorero municipal Juan Ucán López dio la bienvenida a los jaraneros.

“Me da mucho gusto ver a tanta gente de esta ciudad y de los municipios vecinos, que esta noche disfruten de este acto de apertura de la fiesta de esta ciudad”, dijo.

Jaraneros de los municipios de Oxkutzcab, Akil, Tzucacab, y de las comisarías de Ticum, Xaya, Kancab y Kinil, llegaron desde temprana hora y al ritmo de la diana entraron al salón de baile donde se realizó la tradicional vaquería.

Luego, el tesorero municipal coronó a la embajadora del grupo de jaraneros, Lol-Be Fernanda Cauich Cervantes, y la síndico municipal, Fabiola Suárez Várguez, le impuso la banda.

Al evento también acudió Mónica Garma Gorocica, quien ganó el certamen de Linda Hermosa Yucateca.

Julián y su orquesta jaranera dio inicio con el baile y los jaraneros se lucieron al ritmo de “Aires del mayab”, “El ferrocarril”, “Chinito koy koy”, “Tres por cuatro”, entre otras melodías.

El salón de baile lució lleno de jaraneras que con sus coloridos ternos alegraron los corredores del Palacio Municipal.

La vaquería culminó cerca de las 4 de la madrugada.

Disfrutan evento

Mestizas ataviadas con el traje regional y acompañadas de sus parejas, engalanaron anteanoche la vaquería en honor a San Pedro y San Pablo que entre rebozos, flores, pañuelos y sombreros, que marca el inicio de la fiesta anual de Cacalchén.

Numerosos jaraneros participaron en la fiesta en honor a los patrones de la comunidad.

La embajadora, Dalia Concepción Uh Hau, fue coronada por la alcaldesa Abigail Pérez Vázquez y la directora de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables (Seder), Aremy Mendoza Cuevas.

Como parte de las actividades, se realizará la primera Exposición Gastronómica y Artesanal del viernes 28 al domingo 30 dentro del marco de la feria.

Luego de la coronación, comenzó la vaquería con “Aires yucatecos”, amenizada por la Orquesta Victoria, y en la que bailaron decenas de jaraneros de Motul, Cacalchén, Sinanché, Yaxkukul, Tixkokob, Muxupip, Baca, Euán, Mérida, Cansahcab, Tekantó, Bokobá y Suma de Hidalgo, quienes también disfrutaron la quema de fuegos artificiales y luces multicolores.

La fiesta en honor de San Pedro y San Pablo finalizará el 1 de julio, con corridas de toros y bailes populares.— Arnulfo Peraza Rodríguez/ MAURICIO CAN TEC

