Una silla de ruedas deportiva, su sueño

Discapacitado de pocos recursos solicita apoyo

TZUCACAB.— En redes sociales, Martiniano Canté Baeza, quien tiene una discapacidad y es de escasos recursos, solicita apoyo para recolectar dinero para comprar una silla de ruedas deportiva a fin de que pueda desplazarse a sus actividades cotidianas.

En su cuenta de Facebook escribió: “Muy bonita silla de ruedas, así necesito una para desplazarme en mis actividades, por favor que alguien me ayude, ya que soy de escasos recursos y no puedo comprarla, o si pueden ayudarme para juntar el dinero, lo que les nazca de su corazón apoyarme, poco a poco hasta juntar la cantidad que cuesta”. “Acá les dejo mi número de cuenta de donde pueden depositar lo que gusten 32780115260288 y los que me conocen y pueden apoyarme personalmente se los agradecería de todo corazón. Este es mi número de teléfono 99-71-10-53-74”.

Canté Baeza expresó que para esta Navidad su sueño es tener una silla deportiva, incluso también hará una rifa con apoyo de amigos y vecinos que colaboran para recaudar el dinero. En la villa, Canté Baeza es conocido por ser de pocos recursos .— martín chac bacab