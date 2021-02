Una tragedia lo obliga a buscar urgentemente un apoyo federal

TICUL.- Felipe de Jesús Zapata Sansores, vecino de la comunidad de Chapab de las Flores, pide ayuda a las autoridades competentes para ser considerado en el apoyo de Bienestar Federal para personas con discapacidad.

El hombre llegó a Ticul en bicicleta para ver si su nombre ya estaba incluido en la lista de beneficiados, ya que a pesar de tener discapacidad hasta la fecha no le ha tocado un pago del programa Bienestar.

Incluso, cuenta en entrevista, hace unos días fue a Tekax para poder obtener una valoración médica, misma que adquirió a través de una constancia. También enseñó su tarjeta para personas con discapacidad.

No obstante, a la fecha no cuenta con el citado apoyo, el cual requiere con urgencia para apoyar a su padre, un adulto mayor.

“Hace unos meses mi hermano falleció en un accidente y él nos apoyaba, pero ahora que ya no está, a mí me queda la responsabilidad de atender a mi papá, y la verdad está enfermo y me veo en la necesidad de tener que hacer trabajos de chapeo o lo que caiga".