Unos 300 canadienses están en cuarentena en puertos yucatecos

Unos 300 están en cuarentena en puertos yucatecos

PROGRESO.— Debido a que se suspendió el vuelo directo Mérida-Toronto, Canadá, por la pandemia de Covid-19, numerosos canadienses permanecen encerrados en casas de puertos yucatecos y esperan a que pase la emergencia sanitaria para retornar a su país, dijo Miguel López Becerra, quien atiende a la comunidad canadiense en esta ciudad.

Antes que Canadá cerrara sus fronteras y se cancelara el vuelo Mérida-Toronto, la gran mayoría de los canadienses que llegaron a los puertos de Yucatán para pasar el invierno logró retornar a su país, pero poco más de 300 se quedaron en esta ciudad y puertos cercanos.

López Becerra vive en un predio de la calle 23 entre 40 y 42 del oriente de esta ciudad, rumbo donde radican parejas de canadienses.

En entrevista, López Becerra señaló que imparte clases de español a los residentes extranjeros, les sirve de guía y asesora para que renten casas y pasen sus vacaciones de invierno en los puertos de Yucatán.

Hasta antes del confinamiento por el Covid-19, López Becerra se reunía con residentes extranjeros, canadienses, británicos y australianos que pasan largas temporadas en esta ciudad, Chelem y Chicxulub, pero desde mediados de marzo la comunicación es mediante redes sociales y celulares.

“Los canadienses que se quedaron en el puerto están encerrados en sus casas, no salen, ya no se reúnen, están cumpliendo con las disposiciones de las autoridades de quedarse en casa para prevenir contagios, así que solo acuden a los supermercados, o por teléfono piden víveres y alimentos para no salir de sus casas y exponerse”, expresó.

Extranjeros adultos

Los canadienses saben que solo se ha dado un caso de Covid-19 en este puerto, agregó, están conscientes que la medida de quedarse en casa es acertada, así que están confinados, pues la mayoría son adultos y en sus casas esperan que pase la emergencia sanitaria para reanudar sus actividades cotidianas, de reunirse en los restaurantes y residencias que rentan.

También dijo que los canadienses que retornaron a su país han dicho que regresarán en noviembre para pasar las vacaciones de invierno, como lo hacen cada año.— Gabino Tzec Valle