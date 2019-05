Unos ganan y otros “lloran”

Turistas de barco gastan en comida, masaje y hamacas

PROGRESO.— El arribo del crucero “Carnival Valor”, el primero de la semana, fue de contrastes porque vendedores, masajistas y meseros señalaron que les fue bien, ya que tuvieron clientela y buenas ventas, pero otros ambulantes, trovadores y prestadores de servicios náuticos comentaron que la jornada turística fue para llorar.

El “Valor” llegó ayer martes de Cozumel; los pasajeros desembarcaron a partir de las 9 de la mañana.

La mayoría de los turistas fue llevada a zonas arqueológicas, Mérida, Telchac Puerto, Chicxulub y la zona de flamencos; a ésta fueron en autos descubiertos.

Casi toda la mañana transcurrió con baja afluencia de pasajeros; a partir de las 11 horas aumentó la llegada de extranjeros y las ventas repuntaron, sobre todo, de hamacas y sombreros.

Por ejemplo, Eddie Barbosa dijo que le fue muy bien en la venta de sombreros.

Otro vendedor que aseguró que le fue muy bien fue Jesús Cabrera Manzanero.

Dijo que vendió caracoles en 100 dólares (unos 1,950 pesos), que no se podía quejar de la jornada turística, y que siempre tiene buenas ventas, pero tiene que recorrer varias veces todo el malecón y convencer a los turistas.

Horas de provecho

Las masajistas igual tuvieron clientela de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

Para ellas fue un buen día de crucero, mejor que los anteriores en que solo tuvieron dos o tres clientes.

Pero los trovadores, como dijo Juan Damián, la jornada turística fue para llorar, apenas obtuvo seis dólares ($117) en propinas, y la mayoría de los pasajeros no aceptó que les cante, así que lo que ganó solo fue para su comida y pasajes.— G.T.V.

No vendió mucho

Roberto Frías Cetz, vendedor de collares y pulseras, reportó que no tuvo buenas ventas en la jornada de crucero de ayer.

No le hacen caso

Indicó que los turistas dicen que “no money” (no hay dinero), no todos compran o no hacen caso cuando se les ofrece los productos.

Otro barco, mañana

Mañana jueves arriba de Cozumel el “Carnival Fantasy”, segundo crucero de la semana.