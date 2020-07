Urge a iniciar el Tren Maya

Ex edil de Tinum ve en ello alivio a la economía local

PISTÉ, Tinum.— Prolongar el cierre de la zona arqueológica de Chichén Itzá podría alentar la delincuencia y el robo en esta comunidad, ya que el 90% de la población activa depende del turismo que llega al lugar, advierte el comisario ejidal y ex alcalde Evelio Mis Tun.

El ex primer edil dice que los tinumenses están pasando por serias necesidades, por lo que es urgente una reactivación económica y esto solo se puede lograr si el gobierno federal inicia con la construcción del proyecto del Tren Maya, para compensar los empleos que se han perdido.

Mis Tun recordó que desde hace varios meses se ha dialogado en torno al tema del Tren Maya en su comunidad, y los funcionarios federales han manifestado que se afectaría una superficie del terreno ejidal, para lo cual ya se hablaron de algunos acuerdos, pero hasta ahora todo ha sido verbal, no hay nada escrito, por lo tanto es urgente que se concrete y se explique cuanto terreno se afectará del ejido y se firmen los acuerdos correspondientes, de lo contrario solo se le dan largas al plan.

Ayer publicamos en la sección Local que el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán manifestó que la zona arqueológica de Chichén Itzá sería de lo último en reabrir en el país, justamente porque es el más visitado y por la contingencia no es recomendable, y dejó entrever que podría ser este o el próximo mes, mientras que otros sitios ya lo pueden hacer.

Cierre

La zona arqueológica de Chichén Itzá fue cerrada desde hace tres meses, debido a la pandemia del Covid-19. Además, dejó de llegar turismo, precisamente por la contingencia, y se prohibió el acceso a varias comunidades, incluyendo Valladolid y la población de Pisté.

Desde ese momento se quedaron sin trabajo decenas de guías de turistas, administradores de los locales comerciales del parador turístico, más de 600 artesanos que todos los días acudían al lugar para vender sus productos, pero además se cerraron hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales de la comunidad.

Evelio Mis Tun comentó que el 90% de la población económicamente activa de la comunidad depende del turismo, de modo que al estar cerrada la zona arqueológica de Chichén Itzá es obvio que no llegan los visitantes, por lo que varios hoteleros y restauranteros ya despidieron a su personal, y no se sabe si regresarán o no al trabajo, todo depende de la apertura de la zona.

“Todo es una cadena, si no hay turismo el trabajador no tiene dinero para comprar en las tiendas de la comunidad, y no puede pagar por otros servicios, así que la situación es delicada, y de continuar cerrado el sitio arqueológico derivará sin duda en la promoción de la delincuencia, pues habrá mucha gente que se vea en la necesidad de robar”, advierte el padre de Natalia Mis Mex, alcaldesa actual.

Compensación

El comisario ejidal sugirió que para compensar lo que se está viviendo, el gobierno federal debe poner en marcha de una vez el plan del Tren Maya que pasará justamente en esa comunidad, y confía en que se contrate a gente de esa comunidad, y con ello se puede subsanar en parte la mala situación económica que están viviendo la mayoría de las familias.

Sin embargo manifestó su preocupación porque hasta el momento no se determina el trazo de la vía del tren, mucho menos se sabe la cantidad de hectáreas del ejido que se afectarán, por lo tanto todo lo que se ha planteado del tema ha sido verbal pues no hay nada escrito.

Mis Tun insistió en la urgencia de poner en marcha el proyecto en el tramo que pasará por Pisté, a fin de beneficiar a su comunidad, con la generación de empleos y advirtió que no permitirán que se contrate a gente foráneas, pues los de su municipio deben tener prioridad, y mucho menos se aceptará la presencia de sindicatos y que a través de ellos se lleven al cabo los contratos de trabajo, pues a su juicio debe ser de manera directa con las empresas que participarán en el proyecto.— Juan Antonio Osorio