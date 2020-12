Urge apoyo para la pesca

Líder pesquero hace llamado tras el “fatídico año”

PROGRESO.— El presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán, Manuel Sánchez González, hizo un llamado a apoyar la actividad, pues este año ha sido fatídico para la industria pesquera porque se vivió un récord de tormentas, en cuya temporada se tuvo que emplear el alfabeto griego, y los malos tiempos que iniciaron en junio y continúan con los frentes fríos que han impactado de manera negativa a la pesca en general.

Al hacer un balance de la situación de la pesca a un mes que concluya 2020, Sánchez González detalló que el año comenzó con la flota semiparalizada, en enero se trabajó poco tiempo, luego se pausó la actividad en todo el litoral por la veda del mero y no se trabajó en febrero y marzo, lo que afectó la economía de los pescadores.

Pero cuando concluyó el período de la veda, agregó, y en abril la flota se alistaba para zarpar a la captura de mero, el Covid-19 ya se había presentado desde mediados de marzo y eso fue determinante para reanudar la pesca, los barcos de la flota mayor zarparon en la segunda semana de abril.

Los primeros viajes de la pesca de mero resultaron malos, continuó, luego en junio azotó la tormenta tropical “Cristóbal” y de ahí se comenzó con una larga e interminable hilera de ciclones cuya temporada concluyó anteayer con un fuerte norte que paralizó de nueva cuenta la pesca de escama y pulpo.

De acuerdo con el líder de los armadores pesqueros, la situación es compleja este año porque a la pesca la golpean los malos tiempos que se combinaron con la pandemia, no solo se desplomaron drásticamente los volúmenes de captura de pulpo y mero, sino que las ventas cayeron dramáticamente.

Este año llegaron más pescadores foráneos y se estima que hay unos 4,000 y para mala fortuna no hay buena pesca, aunado a la captura furtiva e ilegal del pulpo en tiempos de veda y en plena temporada oficial de pesca.

Sánchez González indica que muchos pescadores no tienen recursos porque no han ganado en la actividad, los dueños de lanchas están endeudados y a punto de perder sus equipos de pesca, los armadores están quebrados, ya que no tienen dinero para sacar de viaje sus barcos y se ven obligados a amarrarlos y esperar a que vendan alguna propiedad para comenzar de nuevo.

Petición

Ante esa situación crítica, considera que se necesita el apoyo y que es el momento clave para usar los recursos en los pescadores.

“Como dice el refrán, los bienes son para resolver los males o los bienes se usan para los momentos difíciles, así los pescadores necesitan de dinero en efectivo, por ahora no requieren de apoyo en infraestructura (equipos) sino de recursos económicos para paliar su economía y concluir este año”, explicó.

Por ese motivo, el líder de los armadores pesqueros señala que este sector hace un llamado a las autoridades estatales y federales, a senadores, diputados federales, al delegado federal Joaquín Díaz Mena y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que vuelvan los ojos a la pesca, que gestionen recursos para apoyar y rescatar la industria pesquera, otorguen recursos económicos a los hombres de mar y también a algunos empresarios que están pasando por una crisis.— G.T.V.

Actividad Panorama

El líder pesquero, Manuel Sánchez González, dice que no toman en cuenta la actividad.

No hay respaldo

“Históricamente la pesca siempre ha sido tratada como la última en todos los programas, es la última a la que se le toma en cuenta, no se le da el lugar que se le merece como generadora de empleos, divisas y alimentos”, lamentó.

Pesca furtiva

Dijo que cuando hay crisis económica se dispara la pesca ilegal, sobre todo de pulpo, lo que repercute en los períodos oficiales de pesca.

Crisis

Recordó que los empresarios ya agotaron sus ahorros y se requiere apoyar también a los propietarios de lanchas y embarcaciones para que no se vayan a la bancarrota.