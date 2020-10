Urge el apoyo de azúcar

Solicitan agilizar entrega; abejas están emigrando

TZUCACAB.— Apicultores desesperados y molestos piden al gobernador Mauricio Vila Dosal que agilicen la entrega de los apoyos del programa de Peso a Peso porque les urge el azúcar para alimentar a las abejas, ya que están emigrando, en tanto que el fertilizante que pidieron será usado el próximo año porque ya están en temporada de cosecha.

Los productores ya acudieron con el comisario ejidal, Fidencio Canul Hoil, para que interceda y se agilice la entrega del apoyo de azúcar, pues ya emigraron muchas colmenas por falta de alimento y además los productores no tienen dinero ni trabajo.

Al respecto, el líder ejidal confirmó que varios inconformes acudieron a él para pedir que se agilice la entrega de apoyo porque están perdiendo muchas colmenas.

Demora

“Productores de miel dijeron que esperaban el azúcar del programa a principios del mes de septiembre, así como se los prometieron al pagar el apoyo, pero ven que ya casi a mediados de octubre y no hay fecha para la entrega, las abejas no esperan porque les hace falta alimento, enjambran en busca de mejores lugares donde tengan alimento”, explicó.

“El fertilizante que se solicitó ya no servirá este año, se dejará para el próximo ciclo de producción, pero el azúcar no puede esperar, les urge porque ya no hay dinero para comprar en otra tienda”, agregó.

Canul Hoil indicó que acudieron a las instancias municipales, pero les dijeron que tampoco tienen fecha para la entrega, por lo que los productores piden al gobierno del Estado agilizar la entrega de azúcar porque les urge.

En Oxkutzcab, cayó de maravilla la entrega de insumos agrícolas a los 423 campesinos beneficiados por el programa estatal, de manera que podrán aprovechar las lluvias ocasionadas por el ciclón “Delta” y la tormenta “Gamma” para fertilizar los cultivos.

Se otorgaron fertilizantes, herbicidas, tinacos, carretillas, desbrozadoras y otros productos correspondientes, con una inversión de 4.3 millones de pesos.

El apoyo consiste en que los solicitantes aportan el 50%, y el gobierno del Estado y el municipio dan en partes iguales el 50% restante.

Los agricultores aprovecharán la humedad y el remanente de la temporada de lluvias para utilizar estos insumos.

En agosto, mediante el programa Impulso Agrícola municipal, a beneficio del campo, el Ayuntamiento entrega 3,613 bultos de fertilizantes para fortalecer la producción agrícola en el municipio.

La inversión fue de $2,167.800 de recursos del ramo 33, el insumo agrícola se está entregando a los campesinos en un apoyo con un 50% de su costo y la otra mitad la cubre el Ayuntamiento.

Los beneficiarios son campesinos de las comisarías de Xul, Yaxhachén, Kobenhaltún, Bombahaltún, Xohuayán y Huntochac, quienes recibieron los insumos agrícolas, que son de gran ayuda en estos tiempos de pandemia y las pérdidas que sufrieron por la inundación que dejaron los fenómenos naturales.— Martín Chac Bacab/ Megamedia