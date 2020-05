“Urge” reabrir todos los negocios el lunes 1

En Progreso se pide la reapertura comercial general

PROGRESO.— Urge que todos los negocios reanuden actividades, pues ya hay un caos económico y mientras pasa el tiempo se encaminan a la quiebra, ya no hay recursos para pagar a los empleados de las empresas y la mayoría de los hoteles y restaurantes ya despidieron a su personal, dijo ayer Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto.

La Secretaría de Salud federal (SSA) ordenó cerrar los negocios no esenciales desde el 30 de marzo para contener los contagios de la pandemia de Covid-19 y el 26 de abril ordenó que, a partir del 1 de junio, reanudarán labores conforme cada entidad supere la fase de epidemia.

Sánchez González afirmó que el sector productivo, en voz del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pide que el 1 de junio todos los giros comerciales ya estén laborando, no solo la industria de la construcción como propone el gobierno estatal.

Difícil pago de nómina

Opinó que con dos meses y medio de inactividad, la mayoría de los comercios está al borde de la quiebra, algunos pudieron mantener la plantilla laboral, pero cuando llega el fin de semana se hace difícil pagar los sueldos pues no hay ingresos.

Dijo que será más difícil reanudar labores si se prolonga el cierre de los negocios, pues muchos quebrarán y ya no abrirán.

Afirmó que para abrir, los negocios adoptarán la sana distancia, la restricción de la movilidad y demás medidas preventivas de contagios,

“Los comercios cumplieron con cerrar, la mayoría lleva dos meses y medio sin laborar, pero la movilidad no se redujo, los ciudadanos no acataron las disposiciones de las autoridades como lo hicieron los comerciantes, restauranteros y hoteleros, siempre ha habido movimiento en las calles y a las puertas de céntricos negocios que no cerraron sus puertas”, expresó.

“Hay negocios de venta de ropa, zapaterías, papelerías, telas y otros que pueden abrir y tener cinco o 10 clientes en el interior con las prevenciones y vigilancia de las autoridades y funcionar con horario”, agregó.

Calificó como una injusticia que los supermercados (dos en la entrada del puerto y uno en el centro de la ciudad) laboren todos los días y hasta las 11 p.m., venden ropa, zapatos, línea blanca, electrónica, cómputo y papelería, mientras otros negocios que venden esos productos llevan dos meses y medio sin laborar por ser considerados no esenciales.

Agregó que en el centro de la ciudad hay negocios que funcionan como bancos, pero venden ropa, zapatos, línea blanca, celulares y electrónica y también se les permitió laborar, igual que a las tiendas de materiales de construcción, plomería y electricidad.

“Por los supermercados que laboran hasta las 11 de la noche, venden al precio que quieran y sacan los productos que no habían desplazado, la movilidad no disminuye, se observa mucho movimiento en los negocios que funcionan como banca, pero venden diversos productos”, expresó.

El directivo progreseño señaló que por medio de la representación empresarial estatal están los jaloneos con el gobierno estatal para que el lunes 1 de junio retorne a la normalidad la mayoría de los negocios, no solo la industria de la construcción, pues con ésta están ligados otros negocios, como de alimentos, hospedaje, tiendas de materiales y ferreterías.

Dijo que aún no se sabe como funcionarán los expendios de bebidas alcohólicas, si con horario, con servicio a domicilio y si abrirán el lunes 1 de junio, pues la “ley seca” vencerá el domingo 31 próximo.— Gabino Tzec Valle

La industria turística

Roberto Sánchez González, líder de la Canaco-Servytur de Progreso, dijo que no hay fecha para que abran los restaurantes del malecón y los hoteles, pero podría ser en el verano, igual que las playas, pero no se sabe cómo la zona turística del puerto se reactivará.

La economía municipal

De la economía del puerto, señaló que la reanudación de la pesca inyecta recursos a las familias, pero falta mucho para la reactivación económica.