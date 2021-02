Usuarios piden frenar robos en casas en Buctzotz

“Justicia por su propia mano”

BUCTZOTZ.— Usuarios de redes sociales denunciaron que los robos continúan en el municipio y las autoridades están preocupadas haciendo campaña para reelegirse, por los que se organizarían para castigar por su cuenta a los ladrones.

Génesis Janine publicó en Facebook que nuevamente robaron en el taller de su papá, donde los ladrones cortaron la ventana más de lo que ya la habían dañado:

“Estén alertas porque desgraciadamente gente que solo sirve para eso anda suelta. De antemano sabemos que es la misma persona que lo hizo por lógica”.

El internauta Jeremías Adrián Pech propuso colocar policías en las entradas del pueblo tanto en el día como en la noche.

“Unos en moto dando rondines para que el pueblo sepa que hay oficiales cuidando a la ciudadanía”, escribió.

Por su parte, Marcos Baeza opinó que de nada sirve que agarren a los ladrones si la Fiscalía General del Estado los suelta, “la mejor solución es meterles un balazo y tirarlos fuera del terreno porque si no sales perdiendo, si los llevan al día siguiente están de vuelta”.

La usuaria Lizbeth Sánchez lamentó que “cuando se pide auxilio y llega la Policía, las mamás y las familia no dejan que los lleven, solapan a las personas malas y lo peor es que hasta lapidan las unidades”. Las víctimas de robos anticiparon que si las autoridades no ponen un alto a la delincuencia ellos harán justicia por su propia mano.— MAURICIO CAN TEC